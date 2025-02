Marina Muñoz y Fernando Carmona se hacen con el campeonato regional de duatlón sprint

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

La cuellarana Marina Muñoz (Triatlón Soriano) (01:00:39) se ha proclamado por segundo año consecutivo campeona de Castilla y León de Duatlón Sprint tras imponerse en la prueba celebrada este sábado en Langa de Duero (Soria). Un título que, en categoría masculina ha correspondido a Fernando Carmona (Independiente) (00:54:05), vencedor también en la meta langueña.

Más de un centenar de deportistas, entre ellos algunos de los primeros nombres del triatlón regional, se ha dado cita en Langa en una jornada con una meteorología idónea para la práctica deportiva para participar en una carrera que, en solo dos ediciones, se ha consolidado en el calendario autonómico. Por delante, un primer segmento de carrera a pie de cinco kilómetros a dos vueltas por un camino paralelo al río Duero, veinte kilómetros sobre la bicicleta, también a dos vueltas, para cerrar con 2.500 metros más a pie.

En la prueba femenina, prácticamente desde el primer momento se ha situado en cabeza Muñoz que ha registrado el mejor tiempo de las féminas en todos los sectores. Por detrás, Alba Núñez (E-Triatlón Valladolid) (01:03:57), que llegaba al municipio de la Ribera del Duero soriana tras haberse proclamado campeona Juvenil de Duatlón el fin de semana pasado en Soria pero que no ha podido seguir el ritmo a la segoviana. Ha cerrado el pódium regional Esther Gómez (Triatlón Soriano) (01:04:22)

Entre los varones, el título ha estado más disputado que entre las féminas. Los favoritos han conformado un grupo en cabeza en el que se han mantenido durante todo el duatlón. Apenas unos segundos han permitido a Fernando Carmona hacerse con el título por delante de Alfonso Izquierdo (Triatlón Soriano) (00:54:09) que ha tenido que conformarse con la plata, recayendo el bronce en Óscar Herrero (Escuela Triatlón Salmantina) (00:54:33).

Se da la circunstancia de que los pódiums regionales no han coincidido con los de la prueba. En la clasificación femenina, el segundo puesto ha sido para María Barceló (Triatlón Soriano) (01:01:06) y en la masculina el tercero en cruzar la línea de meta ha sido Paco Martí (Triatlón Soriano) (00:54:18). Sin embargo, al no estar federados en Castilla y León, no pueden optar al título regional.

Por primera vez este año, el Duatlón de Langa de Duero ha contado con prueba de menores. En este caso, también un centenar de deportistas de entre 6 y 15 años de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete han ido tomando la salida de forma sucesiva y han cubierto sus correspondientes recorridos. La prueba, además, ha sido valedera para la confección de los rankings Infantil y Cadete.

Clasificaciones: https://www.triatloncastillayleon.com/clasificaciones-duatlon-2025/