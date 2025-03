El Calasanz empata y el San José Femenino mantiene el liderato

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz ha empatado a dos goles ante el C.D. Coca en la Regional Aficionados de Castilla y León mientras que el C.D. San José se ha impuesto por la mínima al Atlético Lince en la Liga Gonalpi y mantiene el liderato.

Sobre el césped de hierba artificial del José Andrés Diago, el equipo de Fran Valero recibía al C.D. Coca en un encuentro en el que los sorianos querían sumar los tres puntos para igualar al Turégano, conjunto que es tercer en la tabla. Edgar Acebes adelantaba a los colegiales en el 26 y con ese resultado se llegaba al descanso. Ya en reanudación, el equipo segoviano empataba en el 57 por medio de José Gregorio y poco después Madrigal volvía a adelantar a los locales. En el tramo final el C.D. Coca empataba el partido por medio de Jonathan González.

Tras este resultado, el C.D. Calasanz es cuarto en la clasificación con 45 puntos, dos menos que el Turégano. Para el próximo fin de semana, el sábado, visita al Astudillo a las 17.00 horas.

Muy cerca de este escenario, en el antiguo campo de Los Pajaritos, el C.D. San José femenino defendía su liderato ante el Atlético Lince, tercer clasificado. No lo ha tenido fácil el grupo que dirige Hugo Palomar que, no obstante, se he llevado los tres puntos sobre la bocina, en el descuento, por mediación de Montoro.

Con este victoria el C.D. San José femenino mantiene el liderato con con los mismos puntos que Capiscol, que tiene un partido más en su haber. Para el próximo fin de semana las sorianas tienen otro compromiso complicado ante el Real Valladolid Simancas B, sexto clasificado, partido que está programado para el sábado a las 13.00 horas en los Anexos del José Zorrilla.

Ya en la Regional de Aragón, el S.D. Ágreda-Torres que debía celebrarse en La Arquilla se suspendió por el mal estado del terreno de juego. Las lluvias de los últimos días afectaron al estado del verde. Se pudo jugar el El Moral el Ólvega-Calatorao, en un campo bastante pesado por las precipitaciones de agua, que no benefició al equipo local. Los aragoneses, físicamente muy fuertes, aprovecharon esa fortaleza para imponerse por 1-3.