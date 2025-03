Toribio: "Si logramos sacar nuestro juego, vamos a sacar la eliminatoria"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha expresado su deseo de que su equipo ofrezca en la eliminatoria de cuartos de final ante Melilla y en Los Pajaritos, la versión que ha venido ofreciendo en fase regular, una versión que no llegó a mostrarse en el primer partido de la serie en el pabellón Javier Imbroda. "Si no competimos bien, el lunes estaremos de vacaciones", ha indicado.

El C.V. Grupo Herce regresa a Los Pajaritos y lo hace un mes y medio después de su último partido sobre la cancha, partido que tuvo lugar justo antes de la Copa del Rey ante C.V. Melilla. "El equipo está con muchas ganas de jugar en Los Pajaritos después de mes y medio sin jugar en casa ante nuestra afición", ha relatado Toribio. El preparador de los sorianos no ha querido hablar de los dos encuentros de la serie y sí centrarse en el choque del sábado para igualar la eliminatoria: "Si no competimos bien, el lunes vamos a estar de vacaciones. Si no logramos el juego que desarrollamos habitualmente nos vamos a ir a casa merecidamente. ¿Me preocupa? No. Lo que me preocupa es que el equipo sea reconocible. Tengo muy claro que si nosotros logramos desarrollar el juego que solemos hacer el sábado vamos a sacar el punto del empate".

"Creo que lo importante es sacar nuestro juego, la sensación es que en Melilla en ningún momento tuvimos. Si nosotros sacamos el juego que llevamos desarrollando en los últimos siete meses, con altibajos y con momentos mejores y momentos peores, si logramos sacar ese juego vamos a sacar la eliminatoria", había explicado previamente el técnico vallisoletano.

Alberto Toribio, que tiene a toda la plantilla disponible, apuntó que en un play off hay que ser competitivos ya que es difícil ganarlo por mucha diferencia, poniendo como ejemplo algunos de los marcadores de otros encuentros de la serie. En este sentido, indicó que su equipo tiene igualmente que estar bien en los pequeños detalles, algo que ocurrió el pasado fin de semana por méritos también del equipo melillense.

Sobre ese primer partido de la serie, Alberto Toribio ha considerado que su equipo no fue capaz de mostrar su pleno rendimiento lo que no evitó que el choque lo pudiese haber ganado cualquiera de los dos equipos. "Queremos demostrar el juego que venimos desarrollando durante toda la temporada y meterlo en este play off porque en Melilla no fuimos capaces. Nuestras señas de identidad de bloqueo, defensa, ataque no las pusimos y, sobre todo, no fuimos capaces de tener continuidad. Hablando de nosotros, fue un partido muy irregular y no supimos tener esa constancia en el juego que ha sido un factor importante que nos ha dado mucho rendimiento durante la temporada", ha expresado para añadir que los partidos de play off, por lo mucho que hay en juego, lo normal es que los equipos tengan un rendimiento algo más bajo de lo que suele ser habitual en fase regular.