Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El encuentro de Liga Provincial Juvenil entre el C.D. Calasanz y el Sporting Uxama celebrado este domingo acabó como el rosario de la aurora. O mejor dicho, no acabó porque fue suspendido después de varias situaciones un tanto sorprendentes y desagradables que, de vez en cuando, se ven sobre un terreno de juego. "Vivimos un espectáculo lamentable con el colegiado", señala el director deportivo del C.D. Calasanz, Carlos Herrero, que ha recibido las disculpas del presidente del equipo burgense, Ángel Muñoz. Entre lo sucedido, un equipo que como medida de protesta por las decisiones arbitrales se niega a jugar y salta al terreno de juego en el inicio de la segunda parte en, según refleja el acta arbitral, "chanclas y con camisetas diferentes a las del propio equipo". A continuación de esto un colegiado llorando y recluido en su vestuario durante más de una hora como consecuencias de "amenzas", hasta que la Policía Nacional lo escoltó que abandonase las instaciones con total seguridad.

Los juveniles de C.D. Calasanz y Sporting Uxama son primero y segundo en Liga Provincial y el equipo capitalino llegaba con ocho puntos de renta al envite que se disputaba el pasado domingo sobre el José Andrés Diago, justo a la misma hora que se daba el pitido inicial del Numancia-Gimnástica Torrelavega en Los Pajaritos. El partido iba empate a uno y, según señalan fuentes del Sporting Uxama, algunas decisiones arbitrales no habían sentado bien en el equipo.

El detonante de todo lo ocurrido después tuvo lugar en el minuto 41 en una acción entre dos jugadores de ambos equipos, una acción que el colegiado sanciona con una tarjeta amarilla a un jugador del C.D. Calasanz. Los jugadores del Sporting Uxama consideran que ha habido una agresión y que la sanción no es la apropiada. Esa primera parte termina con dos jugadores expulsados del equipo visitante. "Es un lance del juego que el árbitro pensó que era amarilla. Ellos dicen que es agresión que a su jugador le dan un puñetazo en la cara. El caso es que el árbitro no ve la agresión y, en cualquier caso, eso no justifica lo que vino después", indica Carlos Herrero, director deportivo del C.D. Calasanz. "El detonante es una posible agresión de un jugador del Calasanz a unos de nuestros jugadores. No sé si la habría o no pero sí que nuestro jugador tuvo que ir al hospital porque pensábamos que tenía fracturada la nariz", expresa Carlos Fernández Pardo, vicepresidente del Sporting Uxama.

Una parte de lo que vino después, tal y como refleja el acta arbitral, fueron una serie que acabaron con varios vehículos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el terreno de juego. Según refleja el acta: "Al final de la segunda parte el entrenador del club visitante me comunica que su equipo se niega a salir al campo de fútbol para disputar el resto del encuentro y que deciden salir sin el equipamiento obligatorio (salen al terreno de juego en chanclas y con camisetas diferentes a las del propio equipo. Debido a ello y comunicándole que deben portar el equipamiento obligatorio el entrenador me comunica que saldrán debidamente equipados pero que se negarán a disputar la segunda mitad. Es por ello que al reiniciar el encuentro, los jugadores de campo realizan una sentada mostrando una clara actitud pasiva para disputarlo y me reiteran que no jugarán el resto del partido por lo que encuentro en la obligación de suspender definitivamente el mismo".

"Les dijimos que por un lance del juego no podían abandonar el partido, que el Sporting Uxama se exponía a una sanción que podía ser importante", apunta Carlos Herrero. "La decisión de no seguir disputando el encuentro es de los jugadores, en ningún momento es del Sporting Uxama", relata Carlos Hernández Pardo.

La situación no mejoró a la finalización del encuentro por la situación que se vivía en el entorno de los vestuarios. Como refleja el acta: "El delegado del equipo del club local me comunica su deseo de continuar el partido. Tanto el delegado de equipo del C.D. Calasanz como demás miembros del club que se encontraba en las instalaciones han hecho todo lo posible para velar por mi seguridad mientras se personaba la Policía Nacional ayudándome en todo lo requerido. Abandono las instalaciones deportivas a las 19.25 horas acompañado en todo momento por un binomio de Policía Nacional ya que debido a las amenazas del equipo visitante y el ambiente crispado veía peligrar mi integridad física".

Testigos presentes en las instalaciones en ese momento señalan que esas presuntas amenazas se deben a que padres y jugadores del Sporting Uxama realizaron un pasillo esperando la salida del colegiado de los vestuarios. "El colegiado estuvo más de una hora encerrado en el vestuario por miedo. Llorando ante lo que pudiera pasar" señalan fuentes presentes en las instalaciones deportivas.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron que varios vehículos de Policía Nacional y Policía Local se trasladaron a las instalaciones deportivas después de que se hubiera suspendido el partido. "He llegado la Policía y no ha pasado nada", relacionado con la seguridad, indican desde Subdelegación de Gobierno.

Desde del C.D. Calasanz se señala que el Sporting Uxama, por medio de su presidente Ángel Muñoz, llamó este lunes en dos ocasiones a dos responsables directivos para pedir perdón por los sucedido.

El campo de hierba artificial anexo al Municipal de Los Pajaritos lleva el nombre de José Andrés Diago. Diago dedicó toda su vida a la formación de chavales jóvenes, ensayando aquellos conceptos técnicos que les haría mejores futbolistas. Les enseñaba también otros valores que están relacionados con el mundo del deporte, el respeto al rival, al colegiado, el fair play deportivo. Por sus manos y en su campus pasaron cientos y cientos de chavales de la cantera soriana. Si hoy viviera se el caería la cara de vergüenza al ver los sucesos tan poco gratificantes vividos en un campo que lleva su nombre.