El Calasanz recibe este sábado al Burgos Internacional con la vista puesta en la tercera plaza

Los equipos sorianos que militan en la Regional Aficionados inician este sábado su andadura en la vigésimo octava jornada de competición.

Numancia B y C.D. Calasanz son los conjuntos que abren el fuego este sábado. El equipo calasancio recibe en el José Andrés Diago, a partir de las 17.30 horas, al Burgo Internacional y lo hace con la vista puesta en la tercera plaza que daría derecho al disputar el play off. Cuando quedan tres jornadas para la finalización de la fase regular, el equipo de Fran Valero no depende de él mismo ya que está a tres puntos del Turégano, equipo que, como los sorianos, tiene enfrentamientos ante rivales de la zona media baja de la tabla en ese final liguero. El rival de este sábado recala en Soria en la undécima posición con los mismos puntos que el Sporting Uxama. El Turégano este sábado al U.P. Palencia, conjunto de la zona de descenso.

El filial rojillo, a la espera de conocer a su rival de forma matemática en fase de ascenso, visita igualmente este sábado a las 16.00 horas al Internacional Vista Alegre, conjunto que es quinto en la tabla. El grupo que dirige José Luis González quiere mantener su inmaculada trayectoria en la segunda vuelta en la que no conoce la derrota. De hecho, el filial no pierde desde el pasado mes de noviembre.

Los otros tres equipos sorianos en la Regional Aficionados disputan sus partidos el domingo. El C.D. San José visita al Popular Rayo Abulense con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan escalar algún puesto en la tabla. Por su parte, el Sporting Uxama visita a la Cebrereña con la comodidad del colchón de puntos que tiene sobre el descenso mientras que el C.D. Langa recibe en Las Eras, a partir de las 17.30 horas, al Villarcayo Nela.

El San José femenino juega en Palencia

Ya en la Liga Gonalpi, el C.D. San José femenino visita al C.D. Palencia a partir de las 17.00 hora en un encuentro en el que las sorianas, con el ascenso en la mano, defiende el liderato que ostentan a dos jornadas para que finalice la fase regular. El equipo que dirige Hugo Palomar visita al noveno clasificado de la tabla, un equipo que perdió el pasado miércoles 8-1 ante el Salamanca B.

Ágreda y Ólvega juegan en domingo

En la Regional Aficionados de Aragón, Ágreda y Ólvega disputan sus encuentros de la jornada en domingo. El Ágreda recibe a las 17.00 horas en La Arquilla al C.D. Morata. Los sorianos reciben al segundo clasificado con el reto de sumar y luchar por la permanencia. Por su parte, la S.D. Ólvega se mide a las 18.00 horas en El Moral al C.D. Novallas, conjunto que lucha por alejarse del descenso.