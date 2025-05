Buenas sensaciones para Daniel Berná en su primera aparición en el Alps Tour 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná, jugador del Club de Golf Soria, cerró con buenas sensaciones su primera aparición en el circuito Alps Tour 2025, el Memorial Giorgio Bordoni, celebrado del 7 al 9 de mayo en el La Pinetina Golf Club de Como (Italia). El soriano pasó el corte con solvencia y, aunque no pudo mantener el ritmo en la jornada final, se ganó una invitación para la siguiente prueba del Alps Tour, el Goesser Open de Austria, que se celebrará la semana próxima, del 15 al 17 de mayo.

En la cita italiana, el jugador soriano totalizó 208 golpes para acabar 2 bajo par en el puesto 31, una posición que, con la frialdad de los números, no refleja la buena actuación de Berná, sobre todo en las dos primeras jornadas, las que le permitieron superar el corte. Así, el golfista del CG Soria firmó una primera vuelta con 69 golpes (1 bajo par) y una segunda todavía mejor con 67 impactos (-3), con lo que Daniel Berná entró en la jornada final con -4. La última vuelta fue, sin embargo, la menos productiva para sus intereses, ya que necesitó 72 golpes (+2).

En su valoración, el soriano se mostraba contento en líneas generales, en primer lugar “por haber pasado el corte en el que era el primer torneo del año”, si bien se lamentaba de que, durante los dos primeros días, “en que jugué muy bien, no pude hacer menos golpes porque no conseguí meter los putts, ya que no me adapté a la velocidad de los greens, que estaban bastante lentos”. Sobre la vuelta final, Berná comentaba que “jugué un poquito peor y también pagué caros, con bogeys y un doble bogey, los dos o tres fallos que tuve”, sin olvidar también que “en los golpes buenos no conseguí hacer todos los birdies que necesitaba”. Pese a todo, Daniel Berná insistía en su satisfacción por el juego desplegado, que le valió para “conseguir también la invitación para la semana que viene para Austria”.

Antes de esta nueva cita del Alps Tour, Daniel Berná jugará este lunes, 12 de mayo, en el Circuito de Madrid de Profesionales Las Rejas, que se celebrará el Forus Golf Las Rejas de Majadahonda, y donde también estará en liza el otro jugador profesional del club soriano, Raúl Pascual. Una vez concluya su participación en la cita madrileña, Daniel Berná se desplazará a la población austríaca de Maria Lankowitz, al oeste de la ciudad de Graz, sede del Golf Club Erzherzog Johann donde, desde el jueves y hasta el sábado, se celebrará el Goesser Open del Alps Tour.