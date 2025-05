Oriol: "En una fase nunca hay favoritos, cualquiera puede ganar a cualquiera"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria parte el viernes hacia Bolaños de Calatrava para disputar hasta el domingo una de las fases de ascenso a División de Honor Plata, una cita que le enfrentará BM Bolaños, el filial de BM Anaitasuna y a BM La Roca. El técnico del equipo soriano, Oriol Castellarnau, ha señalado esta mañana que en una fase "nunca hay favoritos", ya que suele haber sorpresas explicando que debe disputarse con "humildad" y mentalidad "ganadora", al tiempo que cree que su equipo es que llega mejor preparado de todos.

"Creo que en una fase nunca hay favoritos y se ve cada año. Cada año sueltas un favorito y nunca gana. Evidentemente me veo ganador, creo que nuestro equipo está preparado para ganarlo y tenemos que ir con esa mentalidad, sabiendo que cualquiera de los otros tres equipos puede ser campeón. Sería muy complicado acertar qué equipo va a ganar cada partido, es una fase muy competida, tenemos que disputarla con mucha humildad y con la creencia de que mi equipo es el mejor y el que llega mejo preparado para ganarla", ha expresado el técnico de los amarillos este mediodía indicando que prevé una liguilla "superigualada" en la que "cualquiera puede ganar a cualquiera".

El técnico amarillo, que ha indicado que aproximadamente unos 80 seguidores apoyará al equipo en la localidad ciudadrealense, ha señalado que hay ilusión en el grupo por disputar una competición a la que acuden con la máxima seguridad en el trabajo realizado durante toda la temporada. Oriol ha reconocido que, por disputarse tres encuentros seguidos, las rotaciones serán vitales, indicando que se han centrado especialmente en preparar el primer y segundo encuentro explicando que todos los partidos son importantes si bien el de Bolaños, por ser el primero, es el que más.

Los amarillos debutan en la fase ante BM Bolaños, segundo del Grupo E, el viernes a las 19.00 horas. Sobre el equipo que acoge la fase, Castellarnau indicaba: "Es un equipo de gente veterana, ya sabe a qué juega. Es verdad que no van a salirse mucho del guión, saben perfectamente lo que tienen, nosotros también, ellos enseñan lo que tienen y lo hacen muy bien, lo dominan muchísimo. Creo que no van a hacer nada que no esperamos pero sí que es verdad que lo hace muy bien y cómo tengan el día y como les dejemos hacer lo que ellos dominan allí son muy peligrosos. A parte están en casa, creo que es un equipo muy sentimental, tienen jugadores que sientes mucho el club, que son de casa, van a enganchar a la afición y ahí tenemos que saber bien a qué estamos jugando, intentar llevar el partido donde nosotros queremos sabiendo que va a ser importante que podemos tener le partido controlado y ellos pueden en cualquier momento llevarnos a su terreno. Es muy aguantar la atención y saber cómo está el partido, no ya en balonmano, si no a nivel de correr. Su defensa es muy agresiva, se cierran mucho, hay que valorar el balón, no se pueden regalar pases porque ellos ofrecen muchos pases, se cierra muy bien, están muy bien trabajados y son bastante duros en el uno para uno. Es importante la paciencia en ataque".

Los amarillos continuarán la fase el sábado jugando a las 21.00 horas ante el filial de Anaitasuna, equipo que finalizó líder en el Grupo C. Al respecto, el técnico indicó que será un partido "totalmente diferente". "Son jugadores que tienen mucho talento, sobre todo su siete inicial. Es verdad que es gente joven, es verdad que tenemos que tirar un poco de veteranía, que se puede ganar también con la cabeza y tener paciencia. Es un partido que espero con muchas idas y venidas y nosotros tenemos que estar muy atentos y nos interesa que no haya tantas oleadas de partido, calma, e intentar dominar el tiempo del partido o llevarlo dónde nosotros nos interese ahora estando atentos que ellos en un momento les puedes remontar cinco goles, ellos te pueden remontar cinco goles. Puede ser un partido muy irregular, intentaremos dominarlo pero ellos, por su talento, nos va a costar. Les gusta correr, tienen jugadores muy determinantes. A nivel defensivo tiene un bloque central que trabaja muy bien y los exteriores les acompañan súperbien. Va a ser importante no perder balones porque ellos juegan a que perdamos balones para poder correr".

Los pupilos de Oriol Castellarnau terminarán la fase ante BM La Roca el domingo a las 10.30 horas. Sobre equipo catalán, segundo en el Grupo D, el preparador de los sorianos expresaba: "La Roca es un muy completo, llevan tres ó cuatro fases seguidas, ha demostrado que saben jugar estos partidos. El grupo catalán es muy igualado y creo que en todo momento van a estar en el partido. Es un equipo del que es muy difícil desengancharte porque ellos también corren, atacan, tiene una defensa, sobre todo un bloque central muy duro y muy intenso, son muy completos. Hacen muchas cosas bien y ahí que intentar minimizar sus fortalezas".

De cara a la fase de ascenso el técnico tiene la baja de Ibu al tiempo que está pendiente de la evolución de otro integrante de la plantilla que está "tocado".