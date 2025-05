Daniel Berná roza el top 10 en el Goesser Open de Austria, su segunda cita del año dentro del circuito Alps Tour

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La segunda aparición de Daniel Berná en el circuito Alps Tour 2025 se saldó con una excelente actuación en el Goesser Open de Austria, prueba disputada desde el jueves hasta el sábado en la población austríaca de Maria Lankowitz, al oeste de la ciudad de Graz, sede del Golf Club Erzherzog Johann.

El jugador del Club de Golf Soria, que ya venía de firmar una actuación prometedora en su primer torneo del Alps Tour 2025, el Memorial Giorgio Bordoni de Italia, reeditó en Austria sus buenas sensaciones y acabó rozando el top 10 con un puesto 11 gracias a tres recorridos con 4 bajo par para un total de -12.

La primera vuelta de Daniel Berná en Austria estuvo marcada por la regularidad. El jugador soriano apenas cometió errores –de hecho, no hizo ni un solo bogey– y además aportó 4 birdies, con lo que acabó la jornada con 4 golpes bajo par en el puesto 17.

La segunda jornada fue opuesta en este sentido, ya que Berná imprimió más agresividad a su juego y arriesgó para tratar de escalar posiciones, una

apuesta que se tradujo en que elevó la cifra de birdies hasta 7, si bien cometió hasta 3 bogeys. El resultado final fue, por tanto, una nueva vuelta con -4, para un total de -8 y ascenso hasta el puesto 12, a 5 golpes del liderato y con las opciones intactas de cara a la última vuelta tras pasar el corte con solvencia.

En la vuelta final, Daniel Berná volvió a mostrarse muy regular y, con un juego sin fisuras que le llevó a firmar 5 birdies por tan solo 1 bogey, completó de nuevo el recorrido con 4 golpes bajo par para cerrar el torneo con -12, en el puesto 11 y a 5 golpes de la cabeza.

En suma, un torneo muy positivo para el jugador soriano, tal como él mismo reconocía: “He jugado muy sólido de tee a green, he jugado muy bien”, comentaba Berná, que precisaba que “he tenido que cambiar de putt para esta semana porque no estaba cómodo con el que venía jugando. He pateado algo mejor, pero todavía noto que me he dejado unos cuantos golpes en los greens, porque ya digo, he jugado muy bien de tee a green”, insistía.

La próxima cita para Daniel Berná llegará este mismo lunes, 19 de mayo, con motivo de su participación en la prueba del Circuito de Madrid de Profesionales que se disputará en el Golf Santander de Boadilla del Monte, una cita en la que también competirá su compañero de club Raúl Pascual. Posteriormente, Berná se desplazará a Francia para participar en una nueva cita del Alps Tour, el Lacanau Alps Open 2025, que se disputará del 22 al 24 de mayo.

Pueden consultar los resultados del Goesser Open de Austria en: https://goo.su/xao0QQd.