Jornada irregular para Daniel Berná y Raúl Pascual en una nueva cita del Circuito de Madrid

El Circuito de Madrid de Profesionales deparó este lunes en el campo del Santander Golf de Boadilla del Monte una nueva jornada de competición para los dos representantes del Club de Golf Soria en el campo profesional, Daniel Berná y Raúl Pascual.

Para Berná, el torneo llegaba entre dos citas del Alps Tour, con lo que no se antojaba como un torneo prioritario, al menos de antemano, y quizás por ello se resintió su juego, puesto que Berná venía de firmar una gran actuación en el Goesser Open de Austria y no dio continuidad a esa buena línea. Al final, el soriano acabó en el puesto 36 con 78 golpes, 6 sobre par, tras un recorrido con un único birdie, dos bogeys, un doble bogey e incluso un triple bogey.

Para Raúl Pascual el torneo significaba su segunda aparición como profesional en solitario tras su debut en Las Rejas, y el soriano acabó en el puesto 50 con 81 golpes, 9 sobre par, pero con muchas particularidades, como por ejemplo un fatídico hoyo 12, un par cinco en el que tuvo que emplear 10 golpes después de que dos bolas se le fuera out y una al agua. Dejando al margen ese hoyo y algún otro que se le atragantó (en el 3 y en el 18 cometió dos dobles bogeys), el resto de la jornada fue bastante positiva, como él mismo reconocía, porque “he jugado muy ordenado y peleando la vuelta”. Una vuelta que “se me ha ido porque he sumado muchos golpes en tres hoyos complicados”, pero “quitando esos tres hoyos, he jugado decente”, añadía.

El soriano Raúl Pascual en uno de sus primeros torneos como profesional.CLUB DE GOLF SORIA

La próxima cita para Raúl Pascual será de nuevo en el Circuito de Madrid de Profesionales con la prueba de La Dehesa, programada para el 2 de junio en este club de Villanueva de la Cañada y donde también podría estar en liza Danie