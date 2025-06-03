Víctor García Laseca acaba en el puesto 64 del Mundial de Pesca de República Checa

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El pescador soriano, Víctor García Laseca, finalizó en la décimo quinta posición con la selección española de pesca que participó durante la semana pasada en el Campeonato del Mundo de Salmónidos Mosca celebrado en la República Checa. A nivel individual acabó en el puesto 64 de un total de 166 participantes de 32 países.

El combinado nacional acudía la cita con la idea de colarse en el pódium por equipos, una situación que finalmente no se dio. "El Mundial como experiencia ha estado bien, pero el resultado ha sido un desastre. Como experiencia bien tras haber estado allí dos semanas con todo el equipo. Luego no ha habido suerte en el agua", señala el pescador. El combinado nacional acabó en el puesto 15 con 202780 puntos, un total de 289 capturas siendo la trucha más grande de 47,2 centímetros. El combinado francés, con 306460 puntos y 425 capturas, la más grande 55 centímetros, se proclamó campeón del Mundo por delante de Polonia y Estados Unidos.

En la clasificación individual el soriano finalizó en el puesto 64, y tercer mejor español, si bien en una de las rondas de pesca, por elección del equipo, no llegó a participar lo que implica que ese día finalizó en la última posición. "Hemos aprendido cosas, mi mejor sesión fue la última", quien sumó 41820 puntos y logró 58 capturas siendo el ejemplar más largo esa pieza de 47,2 centímetros. El mejor pescador de todos fue el francés, Pierre Kuntz, que firmó 95060 puntos tras lograr 130 capturas siendo el ejemplar más grande una pieza de 47,6 centímetros.

La próxima gran cita para García Laseca será el próximo 13 y 14 de junio con motivo del Campeonato de España de Salmónidos Mosca que se celebra en el río Órbigo (en la provincia de León), una cita a la que acude con el objetivo de clasificar para el próximo Campeonato del Mundo de esta disciplina deportiva.