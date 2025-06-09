Esther Gómez, del Triatlón Soriano, se adjudica la prueba sprint Ciudad de Zamora

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

No ha habido lugar para la sorpresa. Los nombres que encabezaban las apuestas para hacerse con el triunfo final en el Triatlón Sprint Ciudad de Zamora, Esther Gómez (Deporama Triatlón Soriano) (01:04:26) y Kevin Tarek Viñuela (Cidade de Lugo Fluvial) (00:53:31) han hecho valer su condición de favoritos y se han impuesto con claridad en la meta de la playa de Los Pelambres. Una victoria que ha llevado a acumular tres títulos a la vallisoletana (2023, 2024 y 2025) y cinco al leonés (2014, 2015, 2016, 2018 y 2025).

El triatlón se ha disputado en la modalidad sprint, con leves variaciones en los circuitos respecto a ediciones anteriores obligados, en el sector ciclista, por obras que se están llevando a cabo en la ciudad. Una vez más, la cita ha sido en la ribera del río Duero, en la playa de los Pelambres, con la espectacular vista del casco histórico zamorano como fondo. Con 125 participantes, en primer lugar, ha habido que enfrentarse a las aguas de un caudaloso río Duero para cubrir 750 metros de natación a dos vueltas. A continuación, 18 kilómetros, a cuatro vueltas, de ciclismo adentrándose por el casco urbano zamorano para cerrar con dos vueltas de carrera a pie por ambas márgenes del río hasta completar 5,4 kilómetros.

En la prueba femenina no ha habido lugar para la sorpresa. La vallisoletana Esther Gómez se ha situado líder, puesto que no ha abandonado en toda la carrera. Primera en la natación (00:08:24), primera sobre la bicicleta (00:31:04) y primera en carrera a pie (00:23:57) junto a unas rápidas transiciones le han permitido ser primera al final también (01:04:26). La segunda posición ha sido para Elena Olea (Club Deportivo Triatlón Laguna de Duero), (01:09:45) y ha cerrado el pódium Celia González (Escuela de Triatlón Salmantina) (01:10:20).

Más disputada ha estado la carrera masculina en la que Viñuela y Raúl Gómez, hermano de la vencedora femenina, han estado a la par durante buena parte de la prueba. Ha sido Gómez el primero en salir del agua (00:07:20) y llegar al box, aunque con apenas un segundo de ventaja sobre Viñuela. Misma situación, pero al contrario, se ha dado en el ciclismo (00:26:50). Y aunque ambos han salido a la vez a afrontar los últimos cinco kilómetros pedestres, ahí ha puesto su impronta el del Cidade de Lugo Fluvial logrando poco a poco distanciarse hasta ser el primero en cruzar el arco de meta de Los Pelambres (00:53:31). Raúl Gómez, que esta temporada compite como independiente, ha logrado la segunda posición, a poco más de un minuto del vencedor (00:54:24) mientras que el bronce ha sido para Óscar Herrero, de Escuela de Triatlón Salmantina (00:57:48).

El triunfo por equipos, en el que puntúan los tres primeros, ha correspondido a Club Deportivo Triatlón Laguna de Duero para las féminas, acompañado por Escuela de Triatlón Salmantina y CD Fisioterapia Roberto Ramos. Entre los equipos masculinos, primer puesto para Escuela de Triatlón Salmantina, seguidos por el conjunto de Laguna de Duero y Triatlón Pisuerga Tripi.

El Triatlón de Zamora es, además, la primera prueba que otorga puntos para la confección de los rankings de triatlón absoluto. Ha puntuado, además, para la clasificación de la regularidad Juvenil