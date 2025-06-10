El Balonmano Soria anuncia las bajas del portero Álex Fernández y del central Álvaro Torres

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria sigue dándole forma a su plantilla 2025-2026 y este martes anunciaba en redes sociales la no continuidad de dos de sus jugadores del curso pasado como son el portero Álex Fernández y el central Álvaro Torres. Dos posiciones a reforzar para el equipo que volverá a estar dirigido desde el banquillo por Oriol Castellarnau.

"Cerramos una etapa junto a Álvaro Torres, central manchego que ha defendido nuestros colores esta temporada". Así informaba de la no renovación de Torres en las filas amarillas de cara al proyecto en División Honor Plata. "Su aportación en la pista ha sido valiosa para el equipo, sumando desde su posición y demostrando compromiso cada vez que le ha tocado salir a competir", continuaba el BM Soria en redes sociales. "Desde el Club Balonmano Soria, le agradecemos su profesionalidad y le deseamos lo mejor en sus próximos retos deportivos".

"Desde Gavà hasta Soria, tu compromiso bajo palos ha sido ejemplar". De esta forma el BM Soria despedía al portero catalán Álex Fernández que recalaba a las filas amarillas el pasado mes de marzo para suplir al lesionado Ibu Sambe. "Agradecemos tu trabajo, tu esfuerzo y tu profesionalidad durante estos meses. Ha sido un placer contar contigo defendiendo nuestra portería y formando parte del equipo. ¡Te deseamos lo mejor en tu camino, tanto dentro como fuera de la pista! Aquí siempre tendrás tu casa, portero", señalaba el club soriano.

Álex Fernández llegaba a Soria el pasado mes de marzo.HDS

La no continuidad del Álex Fernández se debe a que el BM Soria cuenta con Ibu Sambe como uno de sus dos ocupantes de la portería amarilla. Ibu peleará por la titularidad con Francisco Revuelta, meta que recientemente prolongaba su contrato con los sorianos.