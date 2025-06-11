La BTT Urbión dinamiza Pinares como evento deportivo, cultural y de ocio

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La BTT Urbión 2025 volverá a dinamizar la comarca de Pinares como evento deportivo, cultural y de ocio en una edición, la decimoséptima, que contará con la participación de 600 corredores y que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo. Tres etapas y una prueba, la tercera del calendario provincial de BTT, que fueron presentadas este miércoles en Diputación. Una de las grandes novedades de este año es que la cita contará con una nutrida representación de ciclistas internacionales.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano; la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio; el alcalde de Covaleda, José Llorente; y el representante del Club Desafío Urbión, Pakito Alonso dieron a conocer los detalles de una BTT Urbión más internacional que nunca. Natalia Fisher, actual subcampeona de Europa; Meritxell Figueras, campeona de España de gravel; Thiago Ferreira y Ever Alejandro son algunos de los favoritos para conseguir la victoria.

La primera de las etapas se le ha llamado ‘Fuego’, será nocturna y tendrá lugar el viernes 20 de junio, con salida a las 21.45 horas de Covaleda y meta en el mismo lugar. Un recorrido de 21 kilómetros y 200 metros de desnivel.

La segunda de las parciales será la etapa reina, el sábado día 21 desde las 9.30 horas con salida y llegada en Covaleda bajo el lema ‘Agua’, sin perder de vista la senda del Duero con 66 kilómetros, el 94 por ciento por sendero, y 1.507 metros de desnivel.

Para terminar, el domingo 22 se celebrará desde las 9.30 horas la etapa ‘Tierra’, con 48 kilómetros y 1.500 metros de desnivel por la Sierra de Urbión, memorial Iván Herrero, con salida y llegada también de Covaleda.

En la pasada edición se superaron los 600 participantes, y en esta ocasión, las inscripciones se agotaron en tan solo un día, volviendo a superar dicha cifra. Benito Serrano quiso destacar que “este dato refleja el enorme interés que despierta esta cita y el excelente trabajo realizado por parte del Club Xtrem Covaleda, organizador de la prueba, que también impulsa el conocido Desafío Urbión de Trail running

La Diputación Provincial de Soria mantiene desde el año 2021 un convenio de colaboración con el club, a través del cual se apoya económicamente la organización de ambas pruebas. “La aportación, de 25.000 euros, reafirma el compromiso con el turismo deportivo como motor de desarrollo de nuestro territorio” ha querido destacar Serrano.

Pakito Alonso, representante el club y organizador de la prueba, ha detallado las características de esta decimo sexta edición. Con una gran participación internacional, que aumenta cada año, las tres etapas prometen ofrecer un espectáculo a nivel competitivo.

Como cada año, el club se esfuerza por innovar en los recorridos, brindando a corredores y acompañantes nuevas experiencias. “Todo esto es posible gracias a la gran diversidad de rutas que ofrece nuestra provincia, así como a todas las que aún quedan por descubrir”, ha asegurado Pakito.

Un total de 133 kilómetros de sendas sorianas serán el recorrido que guiará a los ciclistas profesionales de alto nivel nacional e internacional para disputarse los grandes premios de la competición. Además, este año, el club ha incorporado una etapa infantil para que los más pequeños puedan participar y adentrarse en esta modalidad deportiva.

La BTT Urbión no solo ofrece tres etapas de gran nivel técnico y paisajístico, sino que también supone una oportunidad para los municipios de la zona se vean beneficiados por el impacto turístico, económico y social que genera un evento de estas características.

Para ello, el club, en colaboración con los distintos ayuntamientos, ha preparado una completa oferta para vivir un fin de semana lleno de experiencias. Conciertos, tardeos, charlas, comidas y muchas otras actividades formarán parte de una programación pensada para que los miles de visitantes que se acerquen a Pinares disfruten del deporte y de un ambiente inmejorable. Una de las actividades más destacadas es el concierto y encendido de velas en Salduero el sábado 21 de junio a las 21 horas.

Para más información sobre el programa que acompaña la BTT Urbión de 2025 consultar en su página web: https://www.btturbion.com/programa/