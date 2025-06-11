El Club Balonmano Soria refuerza su plantilla con la incorporación del navarro Pedro Ibarra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria continúa perfilando su plantilla de cara a la temporada 2025/2026 con la incorporación del central navarro Pedro Ibarra, procedente de Anaitasuna. El nuevo jugador amarillo cuenta con una amplia experiencia a pesar de su juventud, y se suma al proyecto soriano con el objetivo de aportar calidad, solidez y compromiso desde el primer día.

Formado en la cantera del Helvetia Anaitasuna, uno de los referentes del balonmano base en el panorama nacional, Pedro ha pasado por todas categorías hasta debutar en el equipo de la liga Plenitude ASOBAL, la máxima competición del balonmano español. Su trayectoria refleja un perfil de jugador fiable, con buena lectura táctica, rigor defensivo y capacidad de adaptación a diferentes situaciones de juego.

Con 25 años, Pedro Ibarra aporta un equilibrio ideal entre juventud y experiencia. El club valora muy positivamente su incorporación, destacando “su mentalidad competitiva, inteligencia táctica y predisposición al trabajo colectivo”, en palabras del cuerpo técnico.

En sus primeras declaraciones como jugador del Club Balonmano Soria, Ibarra se ha mostrado ilusionado: “Vengo con muchas ganas de ayudar al equipo, aprender y seguir creciendo como jugador. Me han hablado muy bien del club, del grupo y de la ciudad. Estoy deseando ponerme a trabajar y disfrutar del ambiente de Soria”.

Con esta incorporación, el equipo amarillo da un paso más en su apuesta por construir una plantilla sólida y ambiciosa que pueda afrontar con garantías los retos de la nueva temporada en la Primera Nacional.