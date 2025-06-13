Pedalea con estilo gracias a la Diputación y el Team Soria ni te la imaginas con un nuevo sorteo en Instagram

Maillot que se sortea por parte de Diputación y el Team Soria ni te le imaginas.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Si eres aficionado al ciclismo y te encanta pedalear por los paisajes de Soria, estás de suerte. La Diputación de Soria, junto al equipo ciclista Team BTT “Soria ni te la imaginas”, ha lanzado este viernes un sorteo muy especial: una equipación oficial completa del equipo, que incluye maillot y culotte, perfecta para tus rutas por la provincia. Ambas prendas son de calidad profesional, firmadas por la reconocida marca deportiva Gobik.

La participación es muy sencilla y se realiza a través de la red social Instagram, donde hoy se ha publicado el sorteo en la cuenta oficial de la Diputación (@diputaciondesoria). Para entrar en el sorteo, los usuarios deben:

· Seguir las cuentas oficiales de @diputaciondesoria y @teamsorianitelaimaginas.

· Dar “me gusta” a la publicación del sorteo.

· Y Comentar en misma publicación cuál es su ruta favorita para practicar ciclismo de montaña en la provincia de Soria o proponer alguna por descubrir.

El plazo para participar estará abierto durante 30 días, hasta el próximo 13 de julio. Una vez finalizado, se anunciará el ganador o ganadora a través de las redes sociales.

Con esta acción, la Diputación de Soria y el Team BTT “Soria ni te la imaginas” no solo buscan fomentar la afición al ciclismo y acercar el deporte de manera participativa y divertida, sino también impulsar el turismo activo en la provincia, invitando a descubrir nuevas rutas, compartir experiencias entre ciclistas y poner en valor los paisajes únicos que ofrece Soria como destino ideal para el BTT.

Ya sea pedaleando por los caminos de Urbión, explorando las pistas de Tierras Altas, recorriendo las sendas junto al Duero, sintiendo el aire del Moncayo o atravesando las rutas entre pinares, Soria se ha consolidado como un paraíso para quienes buscan fusionar naturaleza y deporte. Y ahora, además, se puede hacer con estilo y equipación profesional.

En los próximos meses, la Diputación de Soria y el equipo Soria ni te la imaginas volverán a lanzar nuevos sorteos para seguir difundiendo la pasión por nuestra tierra y el deporte.