El Club de Golf Soria abrirá la final de la Liga de Clubes de Castilla y León como cabeza de serie

Heraldo-Diario de Soria

El Club de Golf Soria disputa este fin de semana la fase final de la IV Liga de Clubes de Castilla y León. Lo hará como cabeza de serie y con un equipo formado por Javier Sainz, Miguel López, Ramsés López y Domingo Berná, que intentarán dejar muy alto el pabellón del club soriano en una cita que tendrá como escenario el campo avilés de Naturávila Golf El Fresnillo.

Los sorianos fueron cuartos en la primera fase del torneo, gracias a que en las cuatro citas que la formaron habían sido segundos (el 2 de marzo en La Galera, Valladolid), cuartos (el 6 de abril en el propio Club de Golf Soria), sextos (el 4 de mayo en La Faisanera, Valladolid) y quintos (el 25 de mayo en el León Golf Prosacyr).

Este resultado les clasificó en la cuarta plaza global que les otorgaba la condición de cabezas de serie en la final, con lo que se garantizaban disfrutar de unos cruces sobre el papel más cómodos. Así, el primer rival del Club de Golf Soria en esta final será La Faisanera, en un duelo correspondiente a los cuartos de final que se disputará el sábado por la mañana y cuyo ganador pasará, el sábado por la tarde, a las semifinales por el título y a la lucha por los puestos del 1 al 8 (1ª División), mientras que el perdedor se verá abocado a luchar por los puestos del 9 al 16 (2ª División). El torneo se completará el domingo por la mañana con las finales y el resto de partidos de las dos categorías, que definirán las posiciones definitivas de cada equipo.

En este sentido, hay que recordar que esta es la cuarta edición de la Liga de Clubes y también la cuarta participación en la competición del Club de Golf Soria, que registró su mejor clasificación en la primera edición, en 2022, cuando fue segundo. En 2023, el CG Soria acabó sexto, mientras que el año pasado fue séptimo en el cómputo general al terminar tercero de la Segunda División.

Pueden consultar la clasificación final de la primera fase de la Liga de Clubes en: https://fgolfcyl.org/wp-content/uploads/2025/06/ranking-liga-clubes-4-junio-2025-1.pdf