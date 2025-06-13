Concluye con éxito Playmakers, programa gratuito para fomentar el fútbol femenino del C.D. Golmayo y la Territorial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El programa deportivo Playmakers impulsado por la RFCYF, UEFA y Disney, en colaboración con el C.D. Golmayo Camaretas Femenino, ha finalizado su primera temporada con una excelente acogida.

Se trata de una iniciativa pionera en la provincia soriana, centrada en la promoción del fútbol femenino desde edades tempranas, que ha contado con la participación de alrededor de 30 niñas que nunca antes habían practicado este deporte.

Este innovador proyecto ha combinado sesiones de iniciación al fútbol con películas Disney, creando una experiencia lúdica, formativa y muy motivadora para las más pequeñas. A través de este formato gratuito, se ha logrado no solo introducir los fundamentos del deporte, sino también generar un ambiente de compañerismo y diversión.

Otro de los datos significativos es que varias de las niñas participantes han mostrado interés en incorporarse al club, lo que refleja el impacto positivo de la actividad y la necesidad de más espacios dedicados al fútbol femenino en la provincia. Así lo indican las entrenadoras, además jugadoras de la entidad y profesionales del mundo del deporte, Jessica Nieto y Noelia: “Ser el lugar en que disfrutan de este deporte, es la sensación más bonita que existe”.

El club, que apenas comienza su andadura en fútbol femenino, ha demostrado un firme compromiso en su desarrollo: preste programa gratuito, primer club en tener un campus femenino y bicampeón en esta temporada. Otro de sus ejemplos es la incorporación a su organigrama de su colaboración con el Deportivo Alavés Femenino así como María Uriel, pionera en la provincia como jugador así como ex jugadora de la antigua segunda del fútbol femenino nacional o creadora de eventos deportivos femeninos en Soria.

Desde el club y la federación se valora muy positivamente esta primera edición y se trabaja ya con la vista en la próxima temporada para dar continuidad en la sección femenina del club.