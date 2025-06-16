Heraldo-Diario de Soria

Memorable actuación del Club Kick Boxing Soria en el Campeonato de España

El club soriano representa con orgullo a la selección de Castilla y León y cosecha unos resultados sobresalientes

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Memorable actuación del Club Kick Boxing Soria en el Campeonato de España, en el que Adriana Verde ha brillado como la gran figura del equipo al proclamarse doble campeona en las disciplinas de light contact y kick light, tras superar seis combates de alto nivel. Su dedicación, destreza técnica y mentalidad ganadora la han llevado a conquistar lo más alto del podio nacional.

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

Adriana Verde, doble campeona

