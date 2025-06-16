El Club Kick Boxing Soria ha vivido una gesta inolvidable en el Campeonato de España.HDS

Memorable actuación del Club Kick Boxing Soria en el Campeonato de España, en el que Adriana Verde ha brillado como la gran figura del equipo al proclamarse doble campeona en las disciplinas de light contact y kick light, tras superar seis combates de alto nivel. Su dedicación, destreza técnica y mentalidad ganadora la han llevado a conquistar lo más alto del podio nacional.