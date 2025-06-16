Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria
Creado:
16.06.2025 | 19:47
Actualizado:
16.06.2025 | 19:47
Memorable actuación del
Club Kick Boxing Soria en el Campeonato de España, en el que Adriana Verde ha brillado como la gran figura del equipo al proclamarse doble campeona en las disciplinas de light contact y kick light, tras superar seis combates de alto nivel. Su dedicación, destreza técnica y mentalidad ganadora la han llevado a conquistar lo más alto del podio nacional.
