Renovación del cuerpo técnico del C.D. Golmayo Camaretas femenino

El C.D. Golmayo Camaretas femenino, que hizo una temporada impresionante al ser indiscutible y ganar liga y copa, anuncia la renovación de su staff.

Alfonso Peral y Daniel Menéndez volverán a dirigir la escuadra femenina balaguera tras su excelente e histórico año. Dicha renovación es una apuesta clara por la estabilidad, ambición y continuidad de un proyecto que sigue creciendo: "Este equipo tiene mucho por dar todavía, y queremos seguir soñando juntas" declara Peral.

El club ya lleva meses trabajando en la planificación de la próxima temporada con incorporaciones que ilusionan y que serán referentes en la categoría, confirma Menéndez.

Desde la entidad se reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino, que sigue dando pasos firmes. Su corta trayectoria ha estado marcada por el crecimiento en estructura como en visibilidad con el nacimiento de proyectos como el primer campus femenino o Playmakers junto la RFCYLF y, como especifican, "tendremos más iniciativas para que las niñas y chicas tengan más oportunidades y consolidar un modelo de desarrollo integral para el fútbol femenino", explica Alfonso.