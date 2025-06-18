Atletismo
Beltrán Flores, inscrito en el Campeonato de España por Autonomías Sub18
La cita se celebra este sábado en la provincia de Girona donde el fondista soriano participa en la prueba de 3.000 metros. En el Campeonato de España de Veteranos que se celebra en La Nucía está inscrito en pértiga Óscar Acebes
El joven deportista soriano, Beltrán Flores, representará a Castilla y León en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub18 que este sábado día 21 en la localidad gerundense de Palafrugell.
El fondista está inscrito en la prueba de 3.000 metros, cita en la que tiene la cuarta mejor marca de todos los participantes, 8:39.01 si bien su marca de la temporada en la distancia es de 9:12.10 según establece la página de inscritos de en torneo. La mejor marca de todos los participantes en la distancia es para Guillem Guartero Sans con un tiempo de 8:21.19.
Deportes
Lista de 45 atletas que competirán con España en el Europeo de equipos de Primera División
Heraldo-Diario de Soria
Por otra parte, La Nucia acoge del 20 al 22 de junio el Campeonato de España de Atletismo Máster, una cita en el que está inscrito el representante del Club Atletismo Numantino, Óscar Acebes Montejo, en la prueba de pértiga. Acebes está inscrito en la categoría M45 donde tiene la mejor marca de todos los participantes, 4,20.
Ya en Salamanca, se disputa el Campeonato Autonómico Sub16 y Sub23, una cita en la que hay una nutrida representación de atletas admitidos en la primera de ellas. De esta manera, Ángela Aragonés Lafuente (Politécnico Caja Rural) está inscrita en 100 metros y peso; Celia Díaz Muñoz (Club Atletismo Soria) en 1.000 metros; Sara Tosar Baena (Celtíberas de Soria) en pértiga; Daniela Sanz Martínez (Politécnico Caja Rural) en jabalina; Marco Pardo Pascual (Politécnico Caja Rural), en 100 metros; Diego Valero de Miguel (Pol. Caja Rural), en 600 metros y Adrián Isla en peso.