Beltrán Flores, inscrito en el Campeonato de España por Autonomías Sub18

El joven deportista soriano, Beltrán Flores, representará a Castilla y León en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub18 que este sábado día 21 en la localidad gerundense de Palafrugell.

El fondista está inscrito en la prueba de 3.000 metros, cita en la que tiene la cuarta mejor marca de todos los participantes, 8:39.01 si bien su marca de la temporada en la distancia es de 9:12.10 según establece la página de inscritos de en torneo. La mejor marca de todos los participantes en la distancia es para Guillem Guartero Sans con un tiempo de 8:21.19.

Por otra parte, La Nucia acoge del 20 al 22 de junio el Campeonato de España de Atletismo Máster, una cita en el que está inscrito el representante del Club Atletismo Numantino, Óscar Acebes Montejo, en la prueba de pértiga. Acebes está inscrito en la categoría M45 donde tiene la mejor marca de todos los participantes, 4,20.

Ya en Salamanca, se disputa el Campeonato Autonómico Sub16 y Sub23, una cita en la que hay una nutrida representación de atletas admitidos en la primera de ellas. De esta manera, Ángela Aragonés Lafuente (Politécnico Caja Rural) está inscrita en 100 metros y peso; Celia Díaz Muñoz (Club Atletismo Soria) en 1.000 metros; Sara Tosar Baena (Celtíberas de Soria) en pértiga; Daniela Sanz Martínez (Politécnico Caja Rural) en jabalina; Marco Pardo Pascual (Politécnico Caja Rural), en 100 metros; Diego Valero de Miguel (Pol. Caja Rural), en 600 metros y Adrián Isla en peso.