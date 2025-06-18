Al Balonmano Soria le faltan al menos dos fichajes

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria sigue dándole forma a su plantilla para la próxima temporada, la de su regreso a División Honor Plata. A los sorianos les faltarían al menos dos fichajes y anunciar varias renovaciones para dar por cerrado el plantel 2025-2026. Operaciones que están muy encarriladas para contar con un grupo de 16 ó 17 jugadores, tal y como aseguraba Litos, el director deportivo del club.

Los sorianos necesitarían un primera línea e incluso se están planteando la opción de contratar a un tercer portero para competir por el puesto con Fran Revuelta e Ibu Sambe, ambos renovados recientemente.

El BM Soria ha realizado hasta el momento cinco fichajes como son el extremo Edu Alonso, el pivote Benjamín Illesca, el extremo Brais Martínez y los primera línea Pedro Ibarra y Sergio Tobes. Revuelta, Ibu Sambe, Santano, Campos, Marcos Vinicius y Delfini son las renovaciones anunciadas por la entidad. Magno, Penedo, Pablo Rodríguez, Dani Vallejo, Álvaro Torres y Álex Fernández son los jugadores que han causado baja.

Desde el Balonmano Soria están pendientes de cuándo iniciarán el curso en Honor Plata, así como del sorteo del calendario. El sábado se celebra la asamblea de la Federación Española de Balonmano y en ella se marcar el inicio del campeonato y la hora de ruta de los amarillos en la nueva categoría. La segunda participación del Balonmano Soria en la Copa del Rey es otra de las interrogantes en cuanto a fechas de la competición. En la primera experiencia copera de los amarillos se ganaba a Guadalajara y se perdía ante Balonmano Nava.