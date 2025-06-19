Diputación destina 15.000 euros a su colaboración con el Balonmano Ágreda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Diputación de Soria y Club Balonmano Ágreda han firmado el acuerdo de colaboración entre ambas entidades, un acuerdo con el que la institución provincial muestra su apoyo a los clubes deportivos de la provincia.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, sigue respaldando a aquellos clubes que mantienen viva la actividad deportiva en el medio rural, especialmente entre la población joven, logrando involucrar a centenares de niños y niñas en diversas disciplinas.

En este marco de apoyo, la Diputación ha firmado este año el primer convenio de colaboración con el Club Balonmano Ágreda, dotado con una aportación de 15.000 euros.

El presidente se ha reunido con Juan Carlos Pérez, representante del club agredeño, para formalizar este acuerdo que tiene como principal objetivo impulsar la continuidad y el crecimiento del balonmano en la localidad, garantizando su arraigo en la zona y su proyección entre las nuevas generaciones.

Con cerca de 100 niños y niñas, todos del propio municipio, el club se ha consolidado como un verdadero referente local, convirtiéndose en una seña de identidad de Ágreda, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la constancia y el respeto desde edades muy tempranas.

Sus equipos abarcan un amplio abanico de edades, con jugadores y jugadoras que van desde los 6 hasta los 40 años. Además, el club cuenta con un equipo femenino que compite en la 1ª División Nacional de Balonmano Femenino, llevando el nombre de Ágreda y de la provincia de Soria por toda la geografía española.

Uno de los eventos más destacados del club es la organización del Torneo Nacional de Balonmano “Villa de Ágreda”, que este año ha celebrado su decimonovena edición. Este evento reúne a más de 700 jugadores de toda España y a 44 equipos de todos los niveles competitivos, convirtiendo durante varios días a Ágreda en el epicentro del balonmano nacional.

El torneo no solo destaca por su nivel deportivo, sino también por su impacto positivo en la localidad. Demostrando una vez más el valor del deporte como herramienta para fomentar el turismo y el desarrollo rural.

Con este primer convenio, la Diputación de Soria sienta las bases de un apoyo al deporte rural de calidad, con el deseo de que este tipo de iniciativas no solo tengan continuidad, sino que se multipliquen. Tal y como ha subrayado Benito Serrano, “cuando apoyamos al deporte en nuestros pueblos, estamos invirtiendo en futuro, en salud, en cohesión social y en oportunidades para todos”.

El Club Balonmano Ágreda, por su parte, agradece el respaldo de la institución provincial, “con la mirada puesta en seguir creciendo, inspirando y formando a nuevas generaciones de jugadores que sueñen, desde pequeños, con el deporte como parte fundamental de su vida” ha asegurado José Carlos Pérez.