Natación
Abierto el plazo de inscripción para la V Travesía a Nado del Embalse de la Cuerda del Pozo
La cita se celebra el próximo 13 de julio en distancias que van desde los 50 metros para los más pequeños, a los 1.500 para adultos. Los interesados pueden formalizar su participación a través de internet
El C.D. 27 Grados de salvamento y socorrismo ha abierto el plazo de inscripción para la V Travesía a Nado de la Cuerda del Pozo, prueba que se celebrará el próximo 13 de julio en el embalse soriano. Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo día 10 a través de la página web https://www.sportchip.es/.
La prueba, cuyo inicio tiene lugar desde la orilla en la que se encuentra el Camping Urbión, esta dividida en varias edades y categorías y pueden participar desde niños y niñas de 7 años hasta adulto. Para los más pequeños, en función de la edad, las distancias a nadar son de 50, 10 y 300 metros. Ya en categorías superiores existen dos distancias diferentes a elegir de 750 metros (De 14 años en adelante), y de 1.500 metros (De 16 años en adelante), divididos igualmente por grupos de edad a la hora de elaborar las clasificaciones finales. En esta categoría superior, los menores de edad que quieran participar deberán adjuntar un consentimiento firmado de padre-madre o tutor/a al correo electrónico clubdeportivo27grados @gmail.com, para poder participar en la prueba.
Los interesados en participar pueden formalizar la inscripción a través de www.sportchip.es, página en la que se puede encontrar más información sobre la prueba. El coste de la misma oscila entre los 10 y los 21 euros y podrá realizarse hasta el 10 de julio si bien la organización permitirá en categorías inferiores la inscripción el mismo día de la prueba porque en las misma no hay chip para cronometrar los tiempos.
Deportes
Buen papel del C.D. 27 Grados en el Nacional Infantil y Cadete de Bétera
Jon Ander Uriarte
La Travesía a Nado del Embalse arrancará ese 13 de julio a las 9.30 horas con la recogida de dorsales. A las 11.00 horas saldría la prueba de categorías inferiores y a las 12.00 hora la prueba superior. Al terminar la prueba de natación, a las 13.30 horas, tendrá lugar una prueba de salvamento y socorrismo. En concreto, será una prueba de banderas de playa similar al juego de las sillas. Tras esta prueba tendría lugar la entrega de premios.