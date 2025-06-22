Cuatro metales para el atletismo soriano en el Regional Sub16

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera soriana de atletismo logró cuatro medallas en el Campeonato de Castilla y León Sub16 celebrado el pasado sábado en Salamanca. En total fueron tres títulos de campeones regionales y una medalla de bronce las firmadas por los jóvenes sorianos.

El Club Atletismo Politécnico acudió con cuatro representantes de los que dos subieron al pódium. De esta manera, Diego Valero se proclamó campeón regional en la prueba de 600 metros mientras que Iván Sanz Natividad fue bronce en los 100 lisos. La representación del club soriano se completó con el sexto puesto de Ángela Aragonés en su semifinal y octava en peso mientras que Adrián Isla Gómez fue noveno en disco.

También hubo campeones regionales en pértiga y 1.000 lisos. En la primera de ellas la deportista de Las Celtíberas, Sara Tosar, hizo marca personal y se proclamó campeona regional con una marca de tres metros. Ya en la distancia del kilómetro Celia Díaz Muñoz, Club Atletismo Soria, se proclamaba campeona regional.

Por otra parte, en Palafrugell se disputó el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub18, una cita en la que compitió con Castilla y León el fondista Beltrán Flores. El soriano participó en la prueba de 3.000 metros, donde acabó en la séptima posición.