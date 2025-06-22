Voleibol
El C.V. Sporting Santo Domingo benjamín, subcampeón de España de clubes
El equipo soriano ha cedido en la final ante el C.D. Sideout de Tenerife por 1-2. Este éxito del club sportinguista se une al del pasado fin de semana cuando el equipo alevín se proclamó campeón nacional
El Pabellón Pisuerga cerró el Campeonato de España benjamín con éxito de público, de organización y, sobre todo, con un nivel deportivo de los clubes participantes digno de elogio. En su cuarta edición, este torneo nacional de los más pequeños se ha consolidado como una demostración del buen trabajo de los técnicos con sus equipos de cantera.
En la competición masculina el C.V. Sporting Santo Domingo se proclamó subcampeón de España tras llegar a la final y ceder en la misma ante los insulares del C.D. Sideout por 2-1 (25-14, 25-27 y 15-8). Se trata un nuevo éxito para el club soriano ya que ha visto como dos de sus equipos de categorías inferiores se cuela en menos de una semana en una final de un Campeonato de España de Clubes. Y es que el pasado fin de semana, los alevines del Sporting se alzaban con el título nacional.
Para los benjamines del equipo sportinguista el camino a la final no fue nada fácil ya que, tras perder su primer partido de la competición el pasado viernes frente a Hellín, ganó el resto de sus encuentros, algunos con victorias bastante sufridas como las que le daban el pase a seminales frente a Algaida por 2-1 y, sobre todo, la que daba el billete a la final frente a Sayre CC La ballena de Gran Canaria, por idéntico resultado.
Deportes
El Sporting Santo Domingo se proclama campeón de España alevín de voleibol
Félix Tello
Los sorianos se midieron en la final del torneo a un C.D. Sideout tinerfeño que partía con el papel de favorito. El título de subcampeón de España confirma la línea ascendente y el espíritu de sacrificio demostrado por los mas pequeños del Sporting durante toda la temporada.
Con la final disputada esta mañana, la quinta en cuatro años, el Sporting Santo Domingo se convierte en el club referente de cantera a nivel regional y único equipo castellano y leonés en lograr dos finales en sendos Campeonatos de España en una misma temporada, datos al alcance de muy pocos clubes en el panorama nacional.