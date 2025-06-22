El C.V. Sporting Santo Domingo benjamín, subcampeón de España de clubes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Pabellón Pisuerga cerró el Campeonato de España benjamín con éxito de público, de organización y, sobre todo, con un nivel deportivo de los clubes participantes digno de elogio. En su cuarta edición, este torneo nacional de los más pequeños se ha consolidado como una demostración del buen trabajo de los técnicos con sus equipos de cantera.

En la competición masculina el C.V. Sporting Santo Domingo se proclamó subcampeón de España tras llegar a la final y ceder en la misma ante los insulares del C.D. Sideout por 2-1 (25-14, 25-27 y 15-8). Se trata un nuevo éxito para el club soriano ya que ha visto como dos de sus equipos de categorías inferiores se cuela en menos de una semana en una final de un Campeonato de España de Clubes. Y es que el pasado fin de semana, los alevines del Sporting se alzaban con el título nacional.

Los canteranos del C.V. Sporting en el pódium de la cita celebrada en Valladolid.RFEVB

Para los benjamines del equipo sportinguista el camino a la final no fue nada fácil ya que, tras perder su primer partido de la competición el pasado viernes frente a Hellín, ganó el resto de sus encuentros, algunos con victorias bastante sufridas como las que le daban el pase a seminales frente a Algaida por 2-1 y, sobre todo, la que daba el billete a la final frente a Sayre CC La ballena de Gran Canaria, por idéntico resultado.

Los sorianos se midieron en la final del torneo a un C.D. Sideout tinerfeño que partía con el papel de favorito. El título de subcampeón de España confirma la línea ascendente y el espíritu de sacrificio demostrado por los mas pequeños del Sporting durante toda la temporada.

Con la final disputada esta mañana, la quinta en cuatro años, el Sporting Santo Domingo se convierte en el club referente de cantera a nivel regional y único equipo castellano y leonés en lograr dos finales en sendos Campeonatos de España en una misma temporada, datos al alcance de muy pocos clubes en el panorama nacional.