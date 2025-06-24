La Junta aprueba 4.546 euros de ayuda al Río Duero para organizar la Copa Ibérica

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León publicaba hoy otra pista sobre la próxima celebración de la III Copa Ibérica de Voleibol en el pabellón de Los Pajaritos. El boletín regional publicaba hoy las ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León para la celebración de "eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional e internacional", en el territorio de la Comunidad para 2025, unas ayudas en la que se incluye la celebración de esa Copa Ibérica.

En concreto, el Bocyl publica que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, concede la cantidad de 4.546 euros al C.V. Río Duero para la organización de la Copa Ibérica de Voleibol. Ya en su momento, a falta de confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Voleibol y el Ayuntamiento de Soria, el C.V. Guaguas anunció a través de sus redes sociales que dicho torneo se disputaría este año en Los Pajaritos.

La competición, que el año pasado se celebró en la localidad lusa d Matosinhos y cuya primera sede fue Las Palmas de Gran Canaria, enfrenta a los campeones y subcampeones de Liga de España y Portugal en un torneo en el formato de semifinal y final. De esta forma, C.V. Guaguas, C.V. Grupo Herce, Sporting de Lisboa y Benfica son los equipos que este año disputan la competición.

La misma podría disputarse en el primer fin de semana de octubre, justo antes del comienzo de la Superliga Española, y podría suponer la puesta de largo del equipo de Alberto Toribio ante la afición soriana. El torneo coincidiría con las obras ya terminadas del pabellón de Los Pajaritos, que en estos momentos se está sometiendo a obras de mejora, entre ellas las de eficiencia energética con cargo a los fondos Next Generation.

El Bocyl confirmaba igualmente que C.V. Río Duero recibe una ayuda de 15.913 euros por la organización del Campeonato de España Juvenil celebrado en la capital del 30 de abril al 4 de mayo y que congregó a la capital a los 24 mejores equipos de la categoría y donde el club celeste finalizó en segunda posición.