La Junta financia 152 eventos deportivos extraordinarios en 2025 con un millón de euros

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte publica en el Boletín Oficial de Castilla y León de hoy la resolución de subvenciones para organización de eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional e internacional en Castilla y León celebrados en el año 2025. Varios de esos eventos, así como subvenciones a clubes, tiene lugar en la provincia de Soria.

En esta convocatoria, la Consejería colabora en la organización de 152 eventos, 6 eventos más que en 2024. Los eventos financiados están organizados por 62 entidades, de las que 39 son clubes deportivos y 23 federaciones deportivas, con un importe total de ayudas de 1.000.000 euros.

Con esta resolución de la convocatoria, la Consejería contribuye al desarrollo y la cohesión territorial a través de la cultura, el turismo y el deporte, así como a atraer visitantes a cada uno de los eventos deportivos que se desarrollan en la Comunidad, fomentando también la competitividad en cada una de las modalidades deportivas.

En este sentido, cabe destacar que la realización de eventos deportivos competitivos tiene un valor importante en el impacto turístico y la dinamización de los lugares donde se realizan, en especial las zonas rurales de la Comunidad.

Entre las ayudas recibidas por clubes sorianos o que sirven para desarrollar pruebas deportivas en la provincia se encuentran los siguientes:

XXXI Campo a Través Internacional de Soria (5.277 euros).

de Soria (5.277 euros). Federación de Baloncesto de Castilla y León para la organización del 3x3 Street Basket Soria (4.465 euros).

para la organización del 3x3 Street Basket Soria (4.465 euros). C.D. Sport Navaleno para la organización de la Copa de España Máster G.P. XI Trofeo Fuencaliente (4.500 euros).

para la organización de la Copa de España Máster G.P. XI Trofeo Fuencaliente (4.500 euros). C.D. Sport Navaleno para la organización del Campeonato de España Máster II Trofeo de San Leonardo (13.477 euros).

para la organización del Campeonato de España Máster II Trofeo de San Leonardo (13.477 euros). C.D. Orientación Navaleno para la organización de la Liga Española de Orientación 2025 'Trofeo Pinares' (4.546 euros).

para la organización de la Liga Española de Orientación 2025 'Trofeo Pinares' (4.546 euros). Federación de Tiro con Arco de Castilla y León para organización de Campeonato de España 3D (5.683 euros).

para organización de Campeonato de España 3D (5.683 euros). Federación de Triatlón de Castilla y León para la organización del XXVIII Triatlón de Almazán, CTO de España de Duatlón y Triatlón Gravel (14.614 euros).

para la organización del XXVIII Triatlón de Almazán, CTO de España de Duatlón y Triatlón Gravel (14.614 euros). C.V. Río Duero para la organización del Campeonato de España Juvenil (15.913 euros)

para la organización del Campeonato de España Juvenil (15.913 euros) C.V. Río Duero para la organización de la Copa Ibérica (4.546 euros).

Entre las ayudas solicitadas, la Junta descarta una ayuda solicitada por el Club de Pelota Urbión para organizar la Fase Final del Campeonato de España de Clubes Frontón en la modalidad de mano y Herramienta de 2ª División al no alcanzar la valoración mínima necesaria para recibir la ayuda.

Por este mismo motivo se descarta una ayuda solicitada por la Federación de Triatlón de Castilla y León para organizar el clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón celebrado en Los Pajaritos y las inmediaciones celebrado en febrero.