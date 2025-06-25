Hugo Sanz, del Club Valonsadero, participa en la Serbian Internacional Cup

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La participación española en el Serbian International Sub17 el pasado fin de semana finalizó tras la derrota de Hugo Sanz, del Club Valonsadero Bádminton, en cuartos de final. El jugador soriano firmó un gran recorrido en la prueba individual masculina, superando con autoridad al checo Matyas Puffr en dieciseisavos (21-17 y 21-11), y venciendo en octavos al el búlgaro Kaloyan Velikov en tres sets (21-17, 9-21 y 21-9), pero su aventura terminó en la siguiente ronda al ceder frente al turco Berkay Ceyhan, en un duelo exigente donde Hugo peleó hasta el final (13-21 y 21-15).

Menos fortuna tuvo Sofía García en la categoría individual. Tras su brillante debut, la ibicenca no pudo mantener el ritmo en dieciseisavos, cayendo ante la turca Elif Naz Sisginoglu (12-21 y 11-21).

En la prueba de dobles mixtos, las parejas españolas vivieron emociones fuertes, pero sin poder avanzar más allá de los octavos de final. El dúo Sofía García – Hugo Sanz, que había comenzado con buenas sensaciones, no pudo superar la ronda de dieciseisavos ante los eslovacos David Antonio Kozinka y Charlotta Halova, en un partido ajustado que rozó el tercer set (16-21 y 23-21). Más recorrido tuvo la dupla hispano-croata formada por Ian Antón y Rana Vindis, que venció en dieciseisavos a los italianos Alessio Catalfamo y Margherita Tognetti (21-15 y 24-22), demostrando sangre fría en los momentos clave. Sin embargo, su camino se detuvo en octavos tras caer en un partido muy igualado ante los búlgaros Kaloyan Velikov y Aleksandra Peykova (18-21 y 18-21), donde compitieron hasta el último punto.