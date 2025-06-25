Almazán, listo para otro Nacional

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La Villa de Almazán acogerá el próximo 20 de julio un nuevo Campeonato de España organizado por la Federación Española de Triatlón. En es caso, la villa adnamantina será la sede de los Nacionales de Duatlón Gravel en la modalidad Sprint y de Triatlón Gravel en la modalidad de media distancia y estándar que tendrá La Arboleda como centro neurálgico. El plazo de inscripción para estos Nacionales se cierra este lunes día 30.

Los campeonatos de España de triatlón en la modalidad de gravel, bici que está entre la de carretera y la de cross (el manillar es diferente y las ruedas son intermedias), son relativamente nuevos en el tiempo hasta el punto de que el primer nacional de media distancia tuvo lugar en 2023.

Almazán acogerá primeramente el Campeonato de España de Duatlón Gravel en la modalidad de Sprint en la que los participantes tendrán que hacer frente a un trazado a pie de 5.000 metros para seguir con uno de 20,5 en bici y culminar con un último sector de carrera de 2.500 metros. La competición de bici se desarrolla por pistas pero el trazado, las subidas, no son tan fuertes como en un Duatlón Cross por lo que la prueba es más rápida.

La modalidad de Triatlón Gravel arrancará con el sector de natación. En la modalidad de media distancia será un tramo de 2.000 metros para seguir con el sector de bici que constará de cuatro vueltas al circuito de 20.5 kilómetros por las inmediaciones de la Villa y finalizar con cuatro vueltas de carrera a pie en el circuito de 4,9 kilómetros. Ya en la distancia estándar, los triatletas deberán nadar una distancia de 1.500 metros, dos vueltas de 750 metros, para continuar con el sector de bici, dos vueltas al circuito de 20,5 kilómetros, y acabar con dos vueltas al trazado a pie de 4,9 kilómetros.

Con motivo de la celebración del de estas pruebas de carácter nacional, aunque de forma independiente, la Federación de Castilla y León de Triatlón celebrará igualmente el Regional de triatlón gravel en la distancia de sprint. De esta forma, hay un primer sector de 750 metros de natación a una vuelta. Se completan a continuación 11 kilómetros de ciclismo por pistas, en dos vueltas de 5,5 kilómetros cada una, antes de cerrar con 5.000 metros de carrera a pie, también a dos vueltas.

Paralelamente a está prueba, se llevará a cabo una prueba internacional de biathle y triathle que organiza la Unión Internacional de Pentathlon Moderno. La modalidad de biathle combina natación y carrera a pie mientras que el triathle combina natación, carrera a pie y tiro con pistola láser.