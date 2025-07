Daniel Berná y Raúl Pascual, en el puesto 17 en el Campeonato de Madrid Dobles de Profesionales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pareja formada por Daniel Berná y Raúl Pascual, jugadores del Club de Golf Soria, terminó en el puesto 17 en el Campeonato de Madrid Dobles de Profesionales FGM, celebrado este lunes y martes en el Centro Nacional de Golf de Madrid y que era puntuable para el Circuito de Madrid de Profesionales.

El dúo soriano acabó con 139 golpes, 5 bajo par, tras una prometedora primera jornada con 66 golpes (-6) y una segunda vuelta en la que no consiguieron mantener el ritmo para terminar con 73 (+1).

Así lo admitía Daniel Berná, quien decía que en la primera vuelta, disputada bajo la modalidad fourball (mejor bola), ambos se sintieron a gusto, “jugamos muy bien y conseguimos hacer muchos birdies los dos”, pero coincidió que “en un hoyo yo me lié un poquito y Raúl tampoco lo jugó bien, y eso nos penalizó”. En el segundo recorrido, bajo la modalidad foursome (golpes alternos), por el contrario, no se sintieron tan bien, ya que “es más tensa” y “casi vas más pidiendo perdón por los fallos”, y quizás eso le pesó a Raúl, al que “yo tampoco he conseguido encontrar la manera de animarle”, con lo que acabaron cediendo algo de terreno.

Por su parte, Raúl Pascual comentaba que el primer día “jugamos bien, pero pudimos hacer más, porque coincidimos en un hoyo haciendo doble bogey, algo que jugando a mejor bola es raro que pase”, pero lamentaba que en la segunda vuelta “no hemos estado finos con los tiros a green y nos ha costado bastante hacer birdies”.

La próxima competición, en el caso de Daniel Berná, llegará casi de inmediato, puesto que, desde hoy jueves al sábado 5 de julio, tiene previsto participar en una nueva prueba del Alps Tour, concretamente el Fred Olsen Alps de La Gomera, que se disputará en el Tecina Golf La Gomera de la isla canaria, un campo que el soriano ya conoce y en el que se siente muy a gusto. Para Raúl Pascual, el próximo compromiso llegará el próximo lunes, 7 de julio, y será de nuevo en dentro del Circuito de Madrid de Profesionales, concretamente en la prueba de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo de San Sebastián de los Reyes, para luego afrontar ya el Alps de Las Castillas, que se celebrará del 9 al 11 de julio en el Club de Golf Las Pinaíllas de Albacete y en el que también estará en liza Daniel Berná.