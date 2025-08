Los sorianos Chamarro, Maján y De Miguel se meten en las semifinales del Europeo sub16 y del Mundial sub 19 con España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera soriana de voleibol sigue sumando éxitos con la participación de tres de sus jugadores con las selecciones españolas sub 16 y sub 19 en el Europeo y el Mundial. Víctor Chamarro y David Maján son integrantes del combinado sub 16 que hoy, desde las 17.00 horas, jugará la semifinal del Europeo ante Francia. Diego de Miguel, por su parte, representa a España sub 19 que buscará la final para el Mundial en el enfrentamiento ante Polonia.

Tras tres victorias en sus últimos tres partidos, ante Rumanía, Letonia y Grecia, los jugadores de la Sub 16 se enfrentarán a Francia en un partido que bien podría ser una final anticipada. Los galos, por su parte suman cinco victorias en sus últimos cinco encuentros. Bajo la dirección de su cuerpo técnico, España ha evolucionado durante el campeonato, y ahora se presenta como un bloque compacto, capaz de golpear con el saque y cerrar puntos desde el centro.

El juego de Francia, radica en el juego combinativo, la velocidad en la construcción y el control en segunda línea, donde destacan por su equilibrio defensivo. El historial reciente entre ambos en categorías inferiores muestra máxima igualdad: partidos largos, sets al límite y finales de infarto. Todo apunta a que este sábado será otra batalla emocional, donde el control de los nervios y la eficacia en momentos críticos marcarán la diferencia.

Se espera un duelo tenso y equilibrado, con sets muy disputados y constantes alternancias en el marcador. España tratará de imponer su ritmo desde el saque y el bloqueo, sus dos grandes armas a lo largo del torneo, mientras que Francia buscará desestabilizar con un juego rápido y fluido, aprovechando su buena recepción y capacidad de transición.

La selección masculina sub19 disputará este sábado las semifinales del Campeonato del Mundo de su categoría. España firmó una épica reacción para remontar dos sets en contra y hacerse con la victoria en el desempate ante Bulgaría (24-26/19-25/25-17/25-17/15-8). Los pupilos de Fredinson Mosquera mostraron su carácter y su capacidad de sacrificio para remontar el choque y ganarse un billete a las semifinales mundialistas, donde se medirá nuevamente con Polonia.