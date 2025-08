Gran cierre del Campus de Fútbol San Esteban de Gormaz

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campus de Fútbol San Esteban de Gormaz, llevado a cabo en el campo municipal del pueblo, finalizó el viernes su segundo turno y, por ello, su segunda edición.

Este evento tuvo lugar la semana del 21 al 25 de julio y del 28 de julio al 1 de agosto, albergando a casi un centenar de niños y niñas de 4 a 15 años. Estos jóvenes vinieron de Langa de Duero, Alcubilla de Avellaneda, Aranda de Duero, entre otros, así como del propio pueblo.

En él, no sólo está habiendo fútbol si no que se mezclan diferentes actividades deportivas, lúdicas y educativas, tales como piscina, gymkanas, manualidades, olimpiadas, etc, en el horario de 09:00h a 14:00h. Además, contaron con el taller nutricional de Juan del Pino.

La organización expone su agradecimiento a patrocinadores, colaboradores y familias por la gran acogida y el crecimiento que están teniendo en su corta andadura.

Participantes en el campus sanesteñeño.HDS