Fútbol
El CD Golmayo Camaretas suma pólvora con el fichaje de Jairo Cortabitarte
El delantero de tan solo 19 años ha sido pichichi en la liga juvenil división de honor con el mítico Mareo y militó la temporada pasada con el filial del Numancia
El C.D. Golmayo Camaretas firma al riojano Jairo Cortabitarte.
El delantero de tan solo 19 años ha sido pichichi en la Liga Juvenil División de Honor con el mítico Mareo y militó la temporada pasada con el filial del C.D. Numancia.
Su entrenador, Jesús Higuera, está muy satisfecho con esta incorporación puesto que es un zurdo potente con gol y agresividad. Comenta el polvorín que tendrán arriba puesto que ya tienen a Valentín (ex jugador del C.D. Pozo blanco de 3a RFEF) o Alex Alcalde (ex del primer equipo del C.D. San José).
Por su parte, la entidad siento orgullo de que, tras su salto a regional, los jugadores tengan al club en cuenta con tan poca trayectoria en senior y en su primer año en regional. Higuera remarca “este proyecto, con el tiempo, dará mucho que hablar”.