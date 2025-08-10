Balonmano Soria arranca la pretemporada con derrota en un exigente test ante Anaitasuna (28-34)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria inició este sábado su calendario de preparación, apenas cinco días después de comenzar los entrenamientos el pasado 4 de agosto, con un partido de alto nivel en el Pabellón Municipal de Ólvega frente a Anaitasuna, uno de los históricos del Balonmano Nacional. El encuentro, además de servir como banco de pruebas para los de Oriol Casterllanau, supuso el regreso del balonmano de categoría nacional a la villa, que respondió llenando las gradas y generando un ambiente propio de jornada oficial.

Desde el inicio, el choque se disputó a un ritmo inusual para una pretemporada. Ambos equipos mostraron un alto nivel de intensidad defensiva y una clara intención de acelerar la circulación en ataque, buscando transiciones rápidas y explotando el juego por los extremos.

El técnico soriano aprovechó la cita para realizar amplias rotaciones, distribuyendo minutos de forma equilibrada entre todos sus efectivos. Hasta el minuto 25, el marcador reflejó una igualdad total, fruto del buen trabajo de la portería soriana y de una primera línea eficaz en el lanzamiento exterior.

Sin embargo, varias sanciones disciplinarias de carácter estricto condicionaron el tramo final del primer tiempo y el inicio del segundo, dejando al conjunto amarillo con únicamente cuatro jugadores de campo en dos ocasiones. Esta inferioridad numérica fue aprovechada por Anaitasuna para abrir una diferencia de tres goles que supo administrar hasta el final, cerrando el encuentro con un 28-34 a su favor.

La nota negativa la dejó la lesión de Rubén Etayo, que abandonó el partido con dolor intenso en su pie derecho tras la caída fortuita de un rival sobre la articulación. A la espera de valoración médica, su evolución marcará la planificación de las próximas sesiones.

Pese a la derrota, el cuerpo técnico destacó las buenas sensaciones generales, especialmente en la capacidad de adaptación táctica y en la carga física ya asimilada en este corto tramo de pretemporada. El equipo continúa así con su proceso de ensamblaje, con el objetivo de llegar al inicio liguero plenamente preparado para una División de Honor Plata que se anticipa de máxima exigencia, donde cada partido será una auténtica prueba de resistencia y competitividad.