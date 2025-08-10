Diego de la Fuente y Laura García ganan el caluroso Cross de Abejar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un año más y van 44 se celebró una nueva edición del Cross Popular Villa de Abejar, una prueba organizada por el Ayuntamiento pinariego que reunió a más de 300 participantes en todas las categorías. Las altas temperaturas fueron protagonistas en una mañana tórrida en la que el mercurio no dio tregua. Diego de la Fuente y Laura García fueron los ganadores de la prueba atlética más veterana de todas las que se celebran en la geografía provincial. El segundo domingo del mes de agosto volvió a ser el marco de la carrera decana de Soria

En esta edición, la principal novedad fue el cambio de horario para los absolutos al comenzar a las 10.30 horas. A primera hora de la mañana el calor ya condicionaba el rendimiento de los participantes. Después era el turno para el resto de las categorías y poco a poco el termómetro iba subiendo de grados. La entrega de premios fue ya a mediodía y para entonces el sol era de justicia en Abejar. Más grados y buscando la sobra por parte de los asistentes.

En la prueba senior masculina, con un recorrido de 8.800 metros, el más rápido fue Diego de la Fuente al completar los casi nueve kilómetros en poco más de media hora. Un crono final de 30:36 para superar en línea de llegada a Nacho Barranco, que con un crono de 30:50 iba a ser segundo en meta. Jaime Arizmendi lograba la tercera plaza con un registro de 31:27.

Ya en la carrera senior femenina, con una distancia de 4.400 metros, la ganadora fue Laura García con un tiempo de 17:01. Aventajaba en más de un minuto a Flori León, que paraba el reloj en 18:10 para ser segunda. Marina Girona era tercera con un tiempo de 18:43.

En infantil los vencedores eran Sara Monzón y Darío Manzanares. Candela Garcés y Sara Collins completaban el podio femenino mientras que Luis Recio y Pablo Caballero eran segundo y tercero en la línea de llegada. Los mejores cadetes eran Irene Díez y Mikel Moñux. Clara Mesado, Manuela Romero, Mikel Carbajal y Raúl del Rey serían otros de los cadetes destacados. Ainize Rey y Gabriel Llorente se imponían en la categoría cadete.

En la categoría de veteranos A femenino las mejores clasificadas eran Marina Girona, Rocío Pérez y Teresa Arroyo. Los veteranos A más rápidos eran Luis Prieto, Denis Casaled y Gonzalo de Miguel. Ya en la categoría de veteranas B el triunfo en féminas era para Ana María Pascual. Segunda clasificada sería Carmen Susín y tercera Isabel Lafuente. Los mejores veteranos B fueron Raúl López, Luis Benito y Javier Caballero.