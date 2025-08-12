El C.D. Golmayo Camaretas femenino inicia su pretemporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas femenino comienza muy ilusionado su primera semana de pretemporada en su salto a regional.

Las chicas de Alfonso Peral arrancaban este lunes en el campo de la urbanización la pretemporada, la cual constará de semanas puesto que su liga empieza el 14 de septiembre pero ellas justo descansan en la primera jornada.

La escuadra femenina sigue teniendo claro su constitución para consolidar el proyecto; mezclar veteranía y juventud. Para ello, tienen a jugadoras prometedoras como Aya Benhaddaj, que a pesar de su corta edad ya ha tenido ofertas, o Irene Nestares de tan solo 15 años, y jugadoras como María Uriel o Sandra del Cura muy conocidas en Castilla y León.

Peral, comenta: "Exprimiremos al máximo la pretemporada para poder investigar qué camino llegar y dar nuestro 100% en regional".

Por otro lado, remarcan que aún no han cerrado todas las fichas, a pesar de tener un amplio número de ellas, puesto que han recibido solicitudes de jugadoras que van a empezar la universidad.