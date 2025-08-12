El San José femenino se pone en marcha con la mirada puesta en su estreno en Tercera Federación

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El tercer fin de semana se septiembre está marcado en rojo para el San José femenino ya que será cuando debute en el Grupo VIII de Tercera Federación tras el brillante ascenso logrado la temporada pasada. Para llegar en las condiciones óptimas a este estreno liguero histórico para el fútbol soriano, las chicas entrenadas por Hugo Palomar ya se han puesto en marcha con el inicio de la pretemporada.

El San Andrés fue el escenario del primer entrenamiento para este San José 2025-2026 que apuesta por la continuidad del bloque de jugadoras que lograban el ascenso el ejercicio pasado. Con Hugo Palomar al frente como entrenador, las sorianas afrontan la vuelta al trabajo con toda la ilusión del mundo ya que dentro de poco más de un mes debutarán en Tercera Federación.

El bloque se ha mantenido y se ha reforzado con la llegada de jugadoras como la portera Ángel Díez procedente del Calasanz o la defensa Mara Gómez, que el curso anterior militó en la UD Logroñés. Llegarán más caras nuevas para potencial la plantilla. "El objetivo es no pasar apuros en la lucha por la permanencia", señalaba Palomar.

Las sorianas tienen por delante semana y media de entrenamientos antes de que llegue el primer encuentro amistoso de los cinco que el San José tiene programados durante el verano. El primer ensayo estival llegará el 21 de agosto en el campo del Ariza. El sábado día 30 llegará el plato fuerte de la pretemporada ya que visitará Soria el Atlético de Madrid. El 3 de septiembre recibirán al San Esteban de la Liga Gonalpi, el 6 de septiembre el San José jugará en Langa de Duero ante el Rayo Vallecano y el calendario de amistosos finalizará con la visita al Zaragoza FC el 13 de septiembre.

Todo programado para el estreno en Tercera Federación del 20 ó 21 de septiembre ante el CD Ponferrada, una primera jornada en la que las sorianas jugarán como locales. El primer desplazamiento será al campo del Olímpico de León B. El San José tendrá por delante 22 jornadas hasta el 26 de abril del próximo año que es cuando finalice la competición regular.