El Club Motocross Uxama se presenta en la Plaza Mayor de El Burgo de Osma para crecer y captar nuevos socios

La Plaza Mayor de El Burgo de Osma ha sido el escenario elegido este martes por el Club Motocross Uxama para acercarse a la ciudadanía, presentar su proyecto y buscar nuevos socios que impulsen el desarrollo de un circuito de motocross en la localidad.

“Queremos presentar el proyecto que tenemos, y que gracias al Ayuntamiento de El Burgo de Osma ya cuenta con una ubicación muy cerca del polígono de La Güera”, ha explicado Caco Martínez, miembro del club. El objetivo inmediato es conseguir financiación para afrontar el movimiento de tierras, “lo más costoso para hacer un circuito de motocross”, además de mostrar quiénes forman parte del club y qué filosofía lo impulsa.

El Club Motocross Uxama cuenta con una base diversa, con miembros de Soria, San Esteban y un núcleo fuerte de jóvenes pilotos que ya compiten en Castilla y León. “Lo bueno es el empuje de la juventud, con el propósito de encauzar a los pequeños”, señala Martínez, quien destaca la importancia de “ofrecer una alternativa al fútbol u otros deportes”.

La cantera es uno de los pilares del club, que ya cuenta con niños entre sus integrantes. “Hay enanos que empiezan a rodar con cinco años y da gusto verlos”, comenta Caco, subrayando el valor de formar desde edades tempranas. “Queremos que la gente conozca lo que hemos empezado a hacer y lo que estamos dispuestos a hacer”, añade.

Además de entrenamientos, el club ha organizado quedadas, almuerzos y actividades, siempre “dentro de un orden, con seguro y legalidad, pero mirando por el divertimento”. El objetivo es crear un espacio inclusivo y seguro, “que los pros tengan un lugar, los amateurs otro, pero los niños también, sin preocuparse de que sea un circuito difícil o peligroso”, explica.

Entre sus planes está ofrecer cursillos, clases técnicas y masterclass con pilotos experimentados, como uno de sus colaboradores, campeón de España, para que los nuevos pilotos pierdan el miedo y mejoren su técnica.

Desde el club, también quieren ser un punto de apoyo para quienes se inician en este deporte, “que la gente encuentre ayuda, dónde entrenar, alguien que le explique cómo son las carreras, que le ayude con los trámites. Se trata de aportar tu experiencia personal y ayudar a los demás a conseguir sponsors para que comiencen a rodar”, puntualiza Martínez.