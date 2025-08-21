Nueva cita internacional para Carlos Cortés en Billar 5 Quillas

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El billarista numantino Carlos Cortés volverá a competir a nivel internacional. Lo hará en el Open de Chequia de Billar 5 Quillas, que se celebrará en Kladno, localidad cercana a Praga. En la edición de 2025, el torneo reunirá a 64 participantes de 10 países. Cortés tendrá como rivales en la fase de grupos al austriaco Herbert Sedlak y al checo Kamil Solc.

El jugador soriano ya dejó huella en este campeonato hace cuatro años, cuando logró alcanzar los cuartos de final. En aquella ocasión, la competición internacional regresó tras la pandemia de COVID-19 en la modalidad de 5 Quillas, no tuvo un buen comienzo ya que perdió ante el belga Peter Debaes por 2 sets a 1, logrando la victoria con posterioridad a costa del alemán Max Gabel por 2 a 0 y ante el checo Peter Markup, por idéntico resultado.

En dieciseisavos de final se deshizo del austriaco Helbert Sedlak por 2-0, y en octavos hizo lo propio del checo Jirka Pechman, por idéntico resultado. Ya en cuartos se volvió a enfrentar a Max Gabel, subcampeón de Europa al que venía de derrotar en la fase previa, pero el teutón arrasó a Cortés por 3 sets a 0. Un buen resultado teniendo en cuenta que se trataba de la primera competición después del obligado parón.

En esta ocasión, el integrante del CA Numancia estará acompañado por el vallisoletano José Ignacio Merino, el francés afincado en la isla de Gran Canaria Cristian Robilliart, el getafense Martín Corvo y el uruguayo residente en Getafe Horacio Jaurena. El torneo podrá seguirse en directo a través de este enlace oficial: eurobillard.org.

El billarista, brillante campeón de Castilla y León de Billar 5 Quillas, viene de alcanzar la pasada semana las semifinales del II Open Ciudad de Burgos de Billar 5 Quillas. Protagonizó uno de los enfrentamientos más emocionantes del torneo. En la penúltima ronda se midió al que finalmente se proclamaría campeón, Horacio C. Jaurena, en un duelo que se resolvió por 3-2. Ahora le toca esta nueva cita internacional.