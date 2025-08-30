David José Pineda mira al Mundial Paralímpico de Nueva Delhi

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La capital de la India, Nueva Delhi, acogerá del 27 de septiembre al 5 de octubre el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico que contará con la participación de más de 1.000 deportistas llegados de más de 100 países distintos. En la cita mundialista estará el soriano David José Pineda como uno de los claros candidatos para conseguir la medalla de oro en la distancia de los 400 metros T20. Pineda lograba el año pasada la plata en las Paralimpiadas de París.

El equipo español estará formado por 29 atletas, (16 hombres y 13 mujeres) y 6 deportistas de apoyo. Entre los más laureados se encuentran la campeona paralímpica en ‘Tokio 2020’ Adi Iglesias (100m T13), los subcampeones paralímpicos en ‘París 2024’ Sara Martínez (salto longitud T12), David José Pineda (400m T20), Joan Munar (salto longitud T11), y los medallistas de bronce en París Álvaro del Amo (lanzamiento de disco y peso F11) y Alba García Falagán (salto longitud T11). También destacan el subcampeón paralímpico en Tokio Iván Cano (salto longitud T13) y el medallista de bronce en los mismos Juegos Héctor Cabrera (lanzamiento jabalina F13).

La Federación Española de Deportes para Ciegos 16 atletas de la FEDC competirán en el Mundial de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi(se abrirá nueva ventana)(FEDC) será la que más deportistas aporte con 16 atletas, seguida por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDDF) con ocho, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) que contará con tres deportistas y la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) que sumará dos atletas.

El mundial contará con 186 eventos con medalla (101 de hombres, 84 de mujeres y uno mixto), 15 más que en la última edición del Campeonato disputado en Kobe en 2024. La competición se celebrará en el estadio JLN Stadium construido en 1982 para albergar los Juegos Asiáticos y remodelado en 2010 para la celebración de los Juegos de la Commonwealth y que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. El Mundial se convertirá en el mayor evento de deporte paralímpico celebrado en este país.

Las pruebas se desarrollarán en una doble sesión, la matinal será de 9:00 a 11:30 (5:30 a 8:00 en España) y la sesión vespertina tendrá lugar de 17:00 a 20:30 (13:30 a 16:50 hora española).