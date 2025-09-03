Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Soria abre un nuevo ciclo en la Selección Española Sub-21. El campo de Los Pajaritos será el escenario escogido por los rectores de la Federación Española para dar vuelo al nuevo grupo de jugadores de La Rojita, en esta ocasión al mando del técnico David Gordo. El nuevo seleccionador sustituye al frente del banquillo a Santi Denia, que firmó en el ciclo precedente un oro en los Juegos Olímpicos 2024 de París y un subcampeonato de Europa Sub-21 en 2023 en las sedes de Rumanía y Georgia.

El grupo de Santi Denia cayó en la final con Inglaterra. El último ciclo de la Sub-21 se cerró con la derrota en cuartos de final frente al combinado inglés en el Europeo de Eslovaquia 2025. Santi Denia dejó su puesto y la Federación Española promocionó a David Gordo desde el banquillo de la Sub-21 como segundo de Santi Denia, además de formar parte del organigrama técnico con responsabilidad en la Sub-15 y Sub-16.

David Gordo inicia una nueva trayectoria y un nuevo proyecto en Soria. Destino 2027 en Albania y Serbia. En su convocatoria para el partido de mañana ante Chipre, 20.00 horas, en Los Pajaritos únicamente repite del anterior Europeo 2025, el ahora jugador del Arsenal, anteriormente del Valencia, Cristhian Mosquera. Sus compañeros en la Sub-21 acreditan trayectorias destacadas en los equipos de las categorías inferiores de España y se presentan avalados por su desempeño en conjuntos internacionales como en el campeonato doméstico.

En la primera lista de David Gordo aparecen nombres como los porteros Fran González (Real Madrid), Ander Astralaga (Granada) y Salvi Esquivel (Atlético Madrileño) y los jugadores Yarek Gasiorowski (PSV), Jacobo Ramón (Como), Álex Jiménez (Bournemouth), Simo Keddari (Al-Arabi), Rafa Obrador (Benfica), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing Club), Fer López (Wolverhampton), Gonzalo García (Real Madrid), Pablo García (Real Betis), entre otros. Un destacado grupo de jugadores del que se podrá disfrutar en Soria frente a Chipre.