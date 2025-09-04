La Soria-Valonsadero, con música

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

A una semana para el pistoletazo de salida de la Carrera Popular Soria-Valonsadero 10K, Miguel García, presidente del Club de Atletismo Puente del Canto, organizador de la carrera, presentó en el Casino las novedades de la prueba, todo un referente en el calendario del atletismo popular soriano.

El rector del club adelantó que uno de los actos que se desarrollará el día de la actividad deportiva, el próximo 13 de septiembre a partir de las 18.00 horas con salida en la plaza Mariano Granados, será el del estreno del himno del Puente del Canto. La composición de la música corre a cargo de Norberto Francisco y la letra tiene como autor a Sergio Álvarez Álvarez. Miguel García no perdió la oportunidad de agradecer a Eduardo Esteban Barranco el diseño del cartel y de la camiseta de la presente edición.

Otra de las novedades en la carrera se observará en la toma de tiempos. En ediciones precedentes se contabilizaba el cronómetro desde la salida a la llegada. Este año se tomará el tiempo en el paso del kilómetro cinco. Además se ubicará un fotógrafo al superar ese hito y así ofrecer a los participantes la posibilidad de pedir la instantánea al cruzar por el ecuador de la prueba.

La organización también confirmó la presencia de Fermín Cacho, socio honorífico del club, la posibilidad de regresar a Soria en autobús desde Valonsadero y la opción de utilizar la consigna para guardar material y pertenencias.

Acompañaron al presidente en la presentación de la prueba el concejal de deportes del Ayuntamiento de Soria, Manu Salvador, la representante de Caja Rural Soria, Soledad Soriano, y el portador del Dorsal número 0 de la trigésimo primera edición, David José Pineda.

El atleta de 400 metros lisos, medallista de plata en los Juegos Paralímpicos de París’24, no correrá el sábado 13 porque prepara su participación, ahora en septiembre, en el Mundial de Nueva Delhi (India) donde competirá en los 400 metros lisos T20. David José Pineda adelantó su intención de cumplir el objetivo de traer algún metal, si es el oro mejor, pero sin someterse a ninguna presión. Paso a paso.

Durante el acto, Miguel García recordó el buen papel de los dos miembros del club que participaron en la Maratón de Sydney (Australia), Rafael Martínez López y José Ángel Martínez Ortega. Confirmó la cifra de inscripciones hasta el momento, cerca ya de 300, y que se ampliará a un número mayor porque el plazo vence el 11 de septiembre y se espera alcanzar los más de 400 participantes del pasado año.