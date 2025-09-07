Heraldo-Diario de Soria

Desafío Urbión 2025: Las fotos de una de las pruebas más duras del Trail Running

Impresionante undécima edición de la Desafío Urbión con una espectacular prueba reina de 37 kilómetros que condecoró a Zaid Ait Malek como campeón de la prueba de montaña más exigente de la provincia soriana

Un millar de corredores en esta undécima edición

Un millar de corredores en esta undécima edición

Mario Tejedor
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El subcampeón del mundo de trail, el marroquí Zaid Ait Malek, se llevó la prueba seguido muy de cerca por el local Pakito Alonso, Andrés García Blanco quedó en tercer lugar. En féminas Oihana Kortazar se llevó el pódium seguida de la boliviana Yasmina Castro.

La prueba supera la decena de ediciones y se convierte en un auténtico referente que dinamiza la provincia y la pone en el mapa del Trail Runnig. Desafío Urbión es la última prueba puntuable del Circuito Provincial Soria Puro Oxígeno.

