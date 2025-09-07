Desafío Urbión 2025: Las fotos de una de las pruebas más duras del Trail Running

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
07.09.2025 | 18:37
Actualizado:
07.09.2025 | 18:41
El subcampeón del mundo de trail, el marroquí
Zaid Ait Malek, se llevó la prueba seguido muy de cerca por el local Pakito Alonso, Andrés García Blanco quedó en tercer lugar. En féminas Oihana Kortazar se llevó el pódium seguida de la boliviana Yasmina Castro.
La prueba supera la decena de ediciones y se convierte en
un auténtico referente que dinamiza la provincia y la pone en el mapa del Trail Runnig. Desafío Urbión es la última prueba puntuable del Circuito Provincial Soria Puro Oxígeno.
Un millar de corredores en esta undécima edición MARIO TEJEDOR
