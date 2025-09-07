Ait Malek se encumbra en el Desafío Urbión

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

Zaid Ait Malek Oulkis (3:59.29) se impuso en la prueba reina del Desafío Urbión, disputada este domingo con salida y llegada en Covaleda. Un recorrido de 37 kilómetros con un desnivel positivo de 2.600 metros. Un reto mayúsculo para los más de 250 participantes en una prueba de referencia en el mundo del atletismo de montaña. Una carrera clásica más que asentada en el calendario del Trail Running.

Ait Malek (Marruecos, 1984) ganó en la clasificación general de la prueba. También en la de Veterano A, categoría que ostenta el atleta de origen africano del Team Gozalbo. El representante local, Pakito Alonso (CDM Desafío Urbión) y Andrés García Blanco (Find Your Everest Team) completaron el podio de la prueba masculina, segundo y tercero, respectivamente, con unos registros de 4:00.04 y 4:06.30. Únicamente en el primer punto de referencia, el kilómetro 6.9, Andrés García Blanco, Alejandro Mayor (Canarias Cultural Vertical), Joel Santamaría (CDM Desafío Urbión) y Jesús Gil García (Joma) discutieron y cuestionaron el liderato del marroquí. Pakito Alonso, por su parte, recuperó terreno y tiempo en una trayectoria de menos a más para finalizar segundo, recortando tiempo y distancia con el primer clasificado.

Otro de los representantes sorianos del club organizador (CDM Desafío Urbión), Luis Ángel Tejedor Rubio, venció en la clasificación de Veterano B, finalizando en el puesto 17 de la general (4:37.57). El atleta soriano completó el recorrido durante muchos kilómetros al lado de la ganadora de la categoría femenina Oihana Kortazar Aranzeta (Burumendi MT), que cerró su participación con un tiempo de 4:41.05. La guipuzcoana (Elgeta, 1984), también Veterana A, no concedió ninguna posibilidad a sus perseguidoras, Yasmina Castro Chacón (Canarias Cultural Vertical), segunda con un tiempo de 5:10.33, y Paula López Forés (Club Esp. de Muntanya Team Gozalbo), tercera con 5:16.19.

La campeona del Desafío Urbión tomó pronto ventaja y la aumentó progresivamente a lo largo de los 37 kilómetros de recorrido por el Parque Natural de la Laguna Negra y circos glaciares de Urbión, el mayor bosque de pino albar de Europa. La ganadora de la clasificación general se adjudicó la primera posición de la categoría Veterana A y Mariyana Petrova Djambazova (MT3 MadridTrail) se subió a lo más alto del podio en la categoría de Veterano B (2:59.10).