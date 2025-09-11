Heraldo-Diario de Soria

La Peña Barcelonista Soriana organiza el XVII Campeonato de Guiñote, Memorial Jesús Sanz

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 19 de septiembre y la competición arranca el lunes 22. La pareja ganadora se embolsará 600 euros

Cartel anunciador del campeonato de la Peña Barcelonista Soriana.

La Peña Barcelonista Soriana organiza la XVII edición del Campeonato de Guiñote, Memorial Jesús Sanz, que tendrá lugar e la sede de la peña. Las inscripciones se pueden realizar hasta el viernes 19 de septiembre a las 19.00 horas y el precio es de 20 euros por pareja. La competición comenzará el lunes 22 en horario de 20.00 a 22.00 horas.

En lo que respecta a los premios, la pareja ganadora se llevará 600 euros. Los subcampeones percibirán 400 euros mientras que los terceros y cuartos clasificados se embolsarán 200 y 100 euros, respectivamente.

Cartel del XVII Campeonato de Guiñote de la Peña Barcelonista Soriana.

