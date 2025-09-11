La Peña Barcelonista Soriana organiza el XVII Campeonato de Guiñote, Memorial Jesús Sanz

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Peña Barcelonista Soriana organiza la XVII edición del Campeonato de Guiñote, Memorial Jesús Sanz, que tendrá lugar e la sede de la peña. Las inscripciones se pueden realizar hasta el viernes 19 de septiembre a las 19.00 horas y el precio es de 20 euros por pareja. La competición comenzará el lunes 22 en horario de 20.00 a 22.00 horas.

En lo que respecta a los premios, la pareja ganadora se llevará 600 euros. Los subcampeones percibirán 400 euros mientras que los terceros y cuartos clasificados se embolsarán 200 y 100 euros, respectivamente.