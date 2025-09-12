Almazán y Numancia B apuestan por el primer triunfo de la temporada

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Después de sendos empates en la jornada inaugural del campeonato de Tercera Federación, Almazán y Numancia B apuestan este sábado por la primera victoria liguera en sus respectivos partidos ante la Arandina y el Villaralbo, dos equipos que cierran la clasificación, aunque a estas alturas sea una situación meramente anecdótica. La cita para los dos conjuntos sorianos será a partir de las 17.00 horas.

El Almazán visita a La Arandina en El Montecillo en un encuentro en el que los de Pablo Ayuso quieren sumar de tres en tres después del empate de la semana pasada en La Arboleda ante el Atlético Bembibre. La ocasión parece propicia ya que enfrente estará un conjunto de Aranda de Duero que está inmerso en muchos problemas y que se parece que se reflejan sobre el terreno de juego.

Esta Arandina recibía nada menos que un 4-0 en Palencia para ser a las primeras de cambio el colista en la clasificación de este Grupo VIII de Tercera División. El Almazán debe sacar partido a estos momentos de inestabilidad de un rival que ante sus aficionados puede acusar la presión.

El Almazán realizaba una buena pretemporada, pero en el encuentro inaugural no pudo brindar a sus seguidores una victoria ante el Bembibre en el día de fiestas. Un punto que dejó un sabor agridulce y del que se quiere desquitar ganando en Aranda de Duero.

El Numancia B, por su parte, acarició la victoria en Ávila en la primera jornada, pero los tres puntos se escapaban en los últimos minutos. Otro sinsabor que quiere olvidar ganando este sábado en la Ciudad Deportiva a un Villaralbo que perdía en el estreno po 0-2 para caer a la zona baja de la tabla. El objetivo del conjunto numantino que entrena José Luis González es conseguir la permanencia y para ello se antojan vitales los puntos como locales. Una victoria ante el Villaralbo daría alas a un filial al que la falta de experiencia en la categoría le puede jugar malas pasadas.