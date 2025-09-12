El soriano Álex Calvo arbitrará este sábado el amistoso del Real Madrid de baloncesto en Segovia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El árbitro soriano Álex Calvo pitará este sábado, a partir de las 19.00 horas, el partido amistoso que el Real Madrid de baloncesto jugará en Segovia ante el Casademont Zaragoza. Será el tercer partido de preparación para el conjunto madridista y, sin lugar a dudas, el mejor regalo de cumpleaños para Álex Calvo, que el viernes cumplía 40 años de edad.

Segovia será escenario de un evento deportivo sin precedentes en la capital del acueducto: el Real Madrid de baloncesto disputará por primera vez un partido en la ciudad frente a uno de los grandes clásicos de la ACB, el Casademont Zaragoza.

El encuentro, organizado por el Grupo Gigantes del Basket, se celebrará en el pabellón municipal Pedro Delgado de Segovia bajo la denominación Trofeo de Baloncesto Segovia Ciudad Europea del Deporte, ha despertado una enorme expectación y se espera un lleno absoluto para disfrutar del espectáculo que ofrecerán dos históricos del baloncesto español.

Además del atractivo deportivo, el partido contará con una importante cobertura mediática: será retransmitido por Real Madrid TV y Aragón TV, y recibirá difusión nacional a través de medios especializados como Gigantes del Basket, garantizando una proyección destacada para la ciudad de Segovia y sus instituciones.