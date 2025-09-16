El Club de Golf Soria, sede del Campeonato Castilla y León de Profesionales PGA de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Golf Soria será el escenario, del 1 al 3 de octubre, de una nueva edición del Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España, una cita imprescindible del Tumi Spain Golf Tour, el circuito nacional de referencia para los profesionales del golf español.

Algunos de los mejores jugadores del panorama español, entre ellos los sorianos Daniel Berná y Raúl Pascual, se darán cita en un recorrido que combina naturaleza, precisión y exigencia técnica. El torneo contará con un Pro-Am que se celebrará el 30 de septiembre que dará paso a tres jornadas de competición de máxima intensidad y emoción que pondrán a prueba el talento y la regularidad de los profesionales.

Con un gran montante en premios y un corte tras los 36 primeros hoyos, el campeonato promete espectáculo, rivalidad y una experiencia deportiva de primer nivel. Una oportunidad única para consolidar el crecimiento del golf profesional en Castilla y León, y más concretamente en Soria, y proyectarlo como un destino clave para este deporte.

Las inscripciones ya se pueden formalizar en https://www.golfdirecto.com/embed/booking?game=68c65da9bb877b804a6601c4&lang=es&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAafyV5IQpSRGc-54JZ_EZz8cZ_2jmFA8-LUKTx2DavKM9MvKfNr7fspXO4iE1Q_aem_3bxsjGBJd-_ZlCb6enrkXg