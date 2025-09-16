Ágreda acoge el 27 de septiembre una prueba de ciclocross de carácter nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ágreda acogerá una nueva prueba en el calendario de ciclocross, de carácter nacional, entregando los primeros puntos para el Ranking Nacional de Ciclocross y contando a su vez con una prueba de escuelas. Estas dos pruebas, aunque se llevan a cabo en Castilla y León, serán las primeras pruebas puntuables del Open de Aragón de Ciclocross.

Circuito de 3 kilómetros en el espectacular parque de "La Dehesa" de Ágreda. Un paraje completo de césped, arboles, ríos, puentes de madera, escaleras... lo que hace que sea un recorrido que no va dejar a nade indiferente.

Las inscripciones para adultos en https://fedciclismocyl.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/32567-I-CICLOCROSS-VILLA-DE-AGREDA

Las inscripciones para niños en https://fedciclismocyl.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/32676-I-CICLOCROSS--ESCUELAS-VILLA-DE-AGREDA