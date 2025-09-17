Cuatro numantinos competirán en el Gran Premio de España de 5 Quillas en Valladolid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El billlar soriano estará representado en el Gran Premio de España de Billar 5 Quillas Ciudad de Valladolid, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre. Hasta cuatro jugadores del Círculo Amistad Numancia participarán en la cita nacional: Jesús P. Barquín y Fausto Hernández, que arrancarán desde la fase previa, y Carlos Cortés y Pedro Camarero, ya clasificados directamente para los cuartos de final.

La competición reunirá a los billaristas especializados en la modalidad de quillas, en una edición que cobra especial relevancia al ser la última prueba antes del Mundial por equipos nacionales, previsto en Madrid en noviembre.

El soriano Pedro Camarero llega con confianza tras imponerse en la última prueba disputada en Alcobendas, lo que le coloca entre los favoritos para luchar por los primeros puestos en Valladolid.